Πολλά είναι τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε ο βουλευτής Κουάζι Κβάρτενγκ για τη συμπεριφορά του στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ.

Τα όσα κατέγραψαν οι κάμερες από τον Κουάζι Κβάρτενγκ στην κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ έχουν προκαλέσει σάλο. Είναι βουλευτής των Συντηρητικών και υπουργός δεν φαίνεται πως δεν έδειξε κανέναν σεβασμό στην περίσταση,

Η κάμερα τον συνέλαβε να γελάει την ώρα της κηδείας της βασίλισσας Ελισάβετ, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίαζαν ότι μπορεί να ήταν και μεθυσμένος.

Το βίντεο πάντως είναι αδιάψευστος μάρτυρας της συμπεριφορά του…

Nice to see Kwasi Kwarteng clearly taking a personal call at the Queens funeral and having a bit of a laugh



The chancellor can’t even show any respect at this most solemn occasion#queensfuneral pic.twitter.com/j2KlYS05hN