Κιμ Γιονγκ Ουν: “Ο Μπάιντεν πρέπει να ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου με ρόπαλο”! Video

Ο Μπάιντεν είχε «το θράσος να αποπειραθεί να προσβάλλει την αξιοπρέπεια της ανώτατης ηγεσίας της ΛΔ Κορέας», μετέδωσε χθες το επίσημο βορειοκορεάτικο πρακτορείο ειδήσεων KCNA. «Τα λυσσασμένα σκυλιά σαν τον Μπάιντεν μπορεί να βλάψουν πολύ κόσμο αν αφήνονται ελεύθερα», συνεχίζει το κείμενο, «πρέπει να ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου με ρόπαλο», πριν να «είναι πολύ αργά», πράγμα που θα ήταν «ωφέλιμο και για τις ίδιες τις ΗΠΑ».

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής τι ακριβώς εξώθησε την Πιονγκγιάνγκ να εξαπολύσει αυτές τις βαριές ύβρεις. Μάλλον αιτία είναι το γεγονός ότι η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία του Μπάιντεν δημοσιοποίησε βίντεο με το οποίο καταφέρεται εναντίον της εξωτερικής πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που κατ’ αυτήν συνίσταται στο να «πλέκει το εγκώμιο δικτατόρων και τυράννων και να σπρώχνει μακριά μας τους συμμάχους μας».

Τη στιγμή που εκφωνείται η λέξη «τυράννων», στην οθόνη εμφανίζεται φωτογραφικό στιγμιότυπο από την ιστορική χειραψία του Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν στη Σιγκαπούρη, τον Ιούνιο του 2018.

President Trump's erratic, impulsive decisions threaten our national security and set our world on edge. Every day that he sits in the Oval Office is a dangerous day for the United States. pic.twitter.com/QcUR5hVCdJ

