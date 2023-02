Συναγερμός έχει σημάνει στην Κίνα για την εμφάνιση ενός «άγνωστου αντικειμένου» με τις Αρχές να εμφανίζονται έτοιμες να το καταρρίψουν.

Σύμφωνα με το Bloomberg η Κίνα φέρεται να είναι έτοιμη να καταρρίψει ένα άγνωστο αντικείμενο που εμφανίζεται να πετάει από το λιμάνι του Τσινγκτάο.

Συγκεκριμένα ένας υπάλληλος από το Τζίμο του Τσινγκτάο είπε πως οι Αρχές είναι έτοιμες να καταρρίψουν το αντικείμενο χωρίς ωστόσο να έχει ενημερωθεί ποιο ήταν αυτό.

