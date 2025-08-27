Κίνα: Επιτυχημένη η τελική δοκιμή για την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου – Άντεξε 96 βαρέα φορτηγά

Με επιτυχία πέρασε το πενθήμερο τεστ δοκιμής η εντυπωσιακή γέφυρα Huajiang Grand Canyon στην Κίνα, πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνια της στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η δοκιμή φορτίου ήταν το τελευταίο βήμα πριν η εντυπωσική γέφυρα στην Κίνα θεωρηθεί ασφαλής για να δοθεί στην κυκλοφορία.

Οι κατασκευαστές τοποθέτησαν 96 γεμάτα φορτηγά σε καθορισμένα σημεία προκειμένου με αυτό τον τρόπο να ελέγξουν τη δομική ακεραιότητα της γέφυρας.

Τα 96 βαρέα φορτηγά που τοποθετήθηκαν στην γέφυρα είχαν συνολικό βάρος 3.360 τόνους. Η δοκιμή κράτησε από 21 ως 25 Αυγούστου.

Πάνω από 400 αισθητήρες παρακολούθησαν το κύριο άνοιγμα, τους πύργους, τα καλώδια και τις αναρτήσεις της γέφυρας για ακόμη και τις παραμικρές μετατοπίσεις, διασφαλίζοντας τη δομική της ακεραιότητα και ασφάλεια. Οι μηχανικοί επιβεβαίωσαν ότι η αντοχή, η ακαμψία και η συνολική απόδοση της γέφυρας πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας.

Yesterday: the second load test was carried out on Huajiang Canyon Bridge in Guizhou Province. 48 heavy trucks were involved, and colorful auspicious clouds appeared in the sky. This is made in China, super engineering. pic.twitter.com/eF70fVBbjj — 孙松_SunSong (@ChinaSunSong) August 25, 2025

Η γέφυρα έχει συνολικό μήκος 2.900 μέτρα, με κύριο άνοιγμα 1.420 μέτρα, και βρίσκεται 625 μέτρα πάνω από τον πυθμένα του φαραγγιού. Με το άνοιγμα, θα κατέχει ρεκόρ τόσο για την ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο όσο και για τη γέφυρα με το μεγαλύτερο άνοιγμα σε ορεινή περιοχή.

The Huajiang Grand Canyon Bridge, poised to become the tallest bridge in the world, has passed a crucial load test. 96 heavy-duty trucks formed a 3,300-ton convoy on the bridge, which is set to open later this year in China. #Bridge #LoadTest #China pic.twitter.com/1flgrmNjct — China Xinhua News (@XHNews) August 26, 2025

Η κατασκευή της γέφυρας ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η γέφυρα θα ενισχύσει σημαντικά τον τοπικό τουρισμό και την ανάπτυξη, μειώνοντας τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ Λιουτζί και Ανλόνγκ από 2 ώρες σε μόλις 2 λεπτά.