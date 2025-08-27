Κόσμος

Κίνα: Επιτυχημένη η τελική δοκιμή για την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου – Άντεξε 96 βαρέα φορτηγά

Τα εγκαίνια της εντυπωσιακής γέφυρας έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου και θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ Λιουτζί και Ανλόνγκ από 2 ώρες σε μόλις 2 λεπτά
Η εντυπωσιακή γέφυρα Huajiang Grand Canyon στην Κίνα
Η εντυπωσιακή γέφυρα Huajiang Grand Canyon στην Κίνα

Με επιτυχία πέρασε το πενθήμερο τεστ δοκιμής η εντυπωσιακή γέφυρα Huajiang Grand Canyon στην Κίνα, πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνια της στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η δοκιμή φορτίου ήταν το τελευταίο βήμα πριν η εντυπωσική γέφυρα στην Κίνα θεωρηθεί ασφαλής για να δοθεί στην κυκλοφορία.

Οι κατασκευαστές τοποθέτησαν 96 γεμάτα φορτηγά σε καθορισμένα σημεία προκειμένου με αυτό τον τρόπο να ελέγξουν τη δομική ακεραιότητα της γέφυρας.

Τα 96 βαρέα φορτηγά που τοποθετήθηκαν στην γέφυρα είχαν συνολικό βάρος 3.360 τόνους. Η δοκιμή κράτησε από 21 ως 25 Αυγούστου.

Πάνω από 400 αισθητήρες παρακολούθησαν το κύριο άνοιγμα, τους πύργους, τα καλώδια και τις αναρτήσεις της γέφυρας για ακόμη και τις παραμικρές μετατοπίσεις, διασφαλίζοντας τη δομική της ακεραιότητα και ασφάλεια. Οι μηχανικοί επιβεβαίωσαν ότι η αντοχή, η ακαμψία και η συνολική απόδοση της γέφυρας πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας.

Η γέφυρα έχει συνολικό μήκος 2.900 μέτρα, με κύριο άνοιγμα 1.420 μέτρα, και βρίσκεται 625 μέτρα πάνω από τον πυθμένα του φαραγγιού. Με το άνοιγμα, θα κατέχει ρεκόρ τόσο για την ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο όσο και για τη γέφυρα με το μεγαλύτερο άνοιγμα σε ορεινή περιοχή.

 

Η κατασκευή της γέφυρας ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία στα τέλη Σεπτεμβρίου. 

Η γέφυρα θα ενισχύσει σημαντικά τον τοπικό τουρισμό και την ανάπτυξη, μειώνοντας τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ Λιουτζί και Ανλόνγκ από 2 ώρες σε μόλις 2 λεπτά. 

Κόσμος
