Τουρκία: Τρεις τραυματίες από επίθεση αγριογούρουνου σε τουριστικό πολυσύχναστο δρόμο

Άγρια ζωή στους δρόμους της πόλης Μπάτμαν
Στην πόλη Μπάτμαν στην Τουρκία, έγινε ένα ασυνήθιστο ατύχημα όταν ένα αγριογούρουνο όρμησε σε πολυσύχναστο δρόμο και χτύπησε έναν άνδρα που διέσχιζε τον δρόμο. Το βίντεο της επίθεσης έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους χρήστες να αστειεύονται για την απερίσκεπτη ορμή του ζώου.

Το βίντεο δείχνει τον πεζό να μην μπορεί να αντιδράσει καθώς το αγριογούρουνο ορμάει προς το μέρος του με μεγάλη ταχύτητα. Μετά την πρόσκρουση, το ζώο δεν επιβράδυνε, χτυπώντας δύο ακόμη άνδρες που προσπάθησαν να ξεφύγουν από τον δρόμο του.

Το ζώο στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Τέτοια περιστατικά γίνονται όλο και πιο συχνά στην Τουρκία, καθώς τα άγρια ​​ζώα μπαίνουν σε αστικές περιοχές αναζητώντας τροφή.

Ενώ ορισμένοι χρήστες των social media αστειεύτηκαν ότι το αγριογούρουνο άξιζε κλήση για υπερβολική ταχύτητα, οι κάτοικοι της περιοχής δεν διασκέδασαν τόσο πολύ, εγείροντας ανησυχίες για την ασφάλειά του.

«Μπήκε στον δρόμο σαν τορπίλη, ο πεζός δεν είχε καμία πιθανότητα να τον αποφύγει», είπε ένας μάρτυρας.

Στο Καζακστάν, άγρια ​​ζώα εντοπίζονται επίσης περιστασιακά κοντά σε κατοικημένες περιοχές, ιδιαίτερα γύρω από το Αλμάτι. Ωστόσο, αυτό το περιστατικό ξεχωρίζει για την απόλυτη απρόβλεπτη φύση του, μετατρέποντας μια συνηθισμένη στιγμή στην πόλη σε κάτι πολύ πιο χαοτικό.

