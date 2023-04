Τουλάχιστον 21 άνθρωποι είναι νεκροί μετά από φωτιά που ξέσπασε σε νοσοκομείο στο Πεκίνο, ενώ από τα πρώτα πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media, φαίνονται άνθρωποι να χρησιμοποιούν σεντόνια για να πηδήξουν από τα μπαλκόνια και να εκκενώσουν τον χώρο.

Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται την εφημερίδα Beijing Daily, η φωτιά στο νοσοκομείο Changfeng στο Πεκίνο ξέσπασε σήμερα Τρίτη (18.4.2023) γύρω στις 12:57 μ.μ. (06:57 ώρα Ελλάδας) και μια ομάδα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έσπευσε στο σημείο και την έσβησε μισή ώρα αργότερα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα Beijing Daily, 21 άνθρωποι είναι νεκροί ενώ άλλοι 71 εκκένωσαν το κτήριο και διασώθηκαν. Οι έρευνες στο νοσοκομείο συνεχίζονται από τις Αρχές για να αποσαφηνιστούν τα αίτια της φωτιάς.

#BREAKING #UPDATE#China



Patients use bed sheets to escape #Beijing hospital fire



Atleast 21 confirmed dead till now pic.twitter.com/swKwaSefJL