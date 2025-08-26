Κόσμος

Κίνα: Γυναίκα είχε παγιδευτεί μέσα σε δωμάτιο για 30 ώρες και σώθηκε χάρη σε μήνυμα που έγραψε με το αίμα της

Η γυναίκα έγραψε «110625» σε ένα μαξιλάρι με το αίμα της και το πέταξε από το παράθυρο
Μια γυναίκα είχε παγιδευτεί για 30 ώρες σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο στην Κίνα και κατάφερε να διασωθεί αφού είχε την ιδέα να πετάξει από το παράθυρο ένα μήνυμα που είχε γράψει με το αίμα της σε ένα μαξιλάρι, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής κυβέρνησης.

Η γυναίκα, που είχε την πολύ έξυπνη ιδέα να χρησιμοποιήσει το αίμα της για μελάνι, με το επώνυμό Ζου, φαίνεται να καθάριζε έναν ξενώνα στην επαρχία Σετσουάν, στη δυτική Κίνα, όταν μπήκε σε ένα δωμάτιο, κλείνοντας της πόρτα, για να το καθαρίσει χωρίς όμως να έχει μαζί της το τηλέφωνό της.

Τότε ήταν που συνειδητοποίησε ότι η πόρτα δεν μπορούσε να ανοίξει από μέσα λόγω ελαττωματικής κλειδαριάς. Η Ζου έτσι παγιδεύτηκε μέσα στο δωμάτιο χωρίς φαγητό ή πρόσβαση σε τουαλέτα στον έκτο όροφο του κτιρίου.

Μετά από μιάμιση μέρα και πολλές προσπάθειες για να καταφέρει να βγει από το δωμάτιο, «απελπισμένη, δάγκωσε το δάχτυλό της και χρησιμοποίησε το αίμα της για να γράψει ‘110625’ σε ένα μαξιλάρι, το οποίο πέταξε από το παράθυρο», ανέφερε η τοπική κυβέρνηση. Ο αριθμός «625» είναι ο αριθμός του δωματίου στο οποίο είχε παγιδευτεί η Ζου. Ο αριθμός «110» αντιστοιχεί στον αριθμό έκτακτης ανάγκης στην Κίνα.

Για καλή τύχη της Ζου, ένας διανομέας φαγητού, ο Ζανγκ Κουν, εντόπισε το μήνυμα και κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

«Φοβήθηκα, αλλά όταν είδα τον αριθμό «110» στο μαξιλάρι, συνειδητοποίησα ότι μπορεί να ήταν μια κραυγή για βοήθεια», δήλωσε ο Ζανγκ.

Στη συνέχεια, η αστυνομία παραβίασε την πόρτα, απελευθερώνοντας την Ζου. Η γυναίκα όταν διασώθηκε είπε: «Πήγα εκεί χθες το πρωί και έχει περάσει μια μέρα και μια νύχτα».

Ο Ζανγκ, ο διανομέας, έλαβε 3.000 γιουάν (361 ευρώ) από τις αρχές του Λεσάν για τον ρόλο του στη διάσωση.

