Απίστευτο περιστατικό στη Σανγκάη, όπου «τρελαμένος» πελάτης, επειδή τσακώθηκε με υπαλλήλους ξενοδοχείου, αποφάσισε να «μπουκάρει» στην είσοδο με το αυτοκίνητό του!

Όλα έγιναν την Τρίτη (10.01.2023), με τον δυσαρεστημένο πελάτη του ξενοδοχείου Central Hotel της Σανγκάης να προκαλεί χάος, αλλά ευτυχώς ότι τραυματισμούς. Και όλα αυτά γιατί τσακώθηκε με τους υπαλλήλους για τον… υπολογιστή του, τον οποίο είχε χάσει!

Βίντεο στα social media έχουν καταγράψει καρέ καρέ τα πάντα: ένα λευκό κάμπριο πέφτει στην είσοδο του ξενοδοχείου Central Hotel της Σανγκάης και μετά κάνει όπισθεν για να μπει και στην αίθουσα υποδοχής του ξενοδοχείου.

“Τρελάθηκε!”, ακούγονται να λένε οι πελάτες του ξενοδοχείου που έχουν μείνει άναυδοι, την ώρα που το αυτοκίνητο καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά του.

Το αυτοκίνητο σταμάτησε σε άλλη πόρτα εξόδου του ξενοδοχείου, έχοντας όλα τα alarm αναμμένα.

On Jan 10 a car crashed into the lobby of Jinling Purple Mountain Hotel Shanghai (上海金陵紫金山大酒店) in Lujiazui, Pudong after the driver, a guest at the hotel, had a spat with hotel staff over his notebook computer which purportedly went missing in his room. pic.twitter.com/ExOaAPTtJK