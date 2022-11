Τρία χρόνια μετά την εκδήλωση της πανδημίας του κορονοϊού, η δυσαρέσκεια για τα αυστηρά μέτρα ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού έχει πια ξεχειλίσει στην Κίνα. Εδώ και μέρες μεγάλες διαδηλώσεις, που σημαδεύονται από βίαια επεισόδια, σε πολλές πόλεις της χώρας.

Το βράδυ της Τρίτης (29.11.2022) έγιναν νέες διαδηλώσεις και επεισόδια στην Γκουάνγκτζου, πόλη της Κίνας με 19 εκατ. κατοίκους. Πολίτες συγκρούστηκαν με αστυνομικούς που φόραγαν ολόσωμες λευκές προστατευτικές στολές για τον κορονοϊό και κράταγαν ασπίδες πάνω από τα κεφάλια τους για να μη τους χτυπήσουν αντικείμενα που εκτοξεύονταν εναντίον τους.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στην πόλη Γκουάνγκτζου. Υπάρχουν επίσης πλάνα που δείχνουν συλληφθέντες με χειροπέδες.

Δείτε βίντεο:

🇨🇳 Reports are this is Chinese army. To suppress the protesters in Guangzhou. pic.twitter.com/aoBmkPc5i8 — 𝚁𝙰𝙶𝙴 𝙰𝙶𝙰𝙸𝙽𝚂𝚃 𝚃𝙷𝙴 𝚅𝙰𝙲𝙲𝙸𝙽𝙴 (@72powpow) November 29, 2022

The people of Guangzhou having a disagreement tonight with the police about lockdown measures.



pic.twitter.com/JJzeETUJpe — Visegrád 24 (@visegrad24) November 29, 2022

The protests in China seems to be fizzling out faster than a wet firecracker



This protest in Guangzhou, you see 5 protesters being scolded by locals, as the police and onlookers enjoy the show



Here's what they said…🧵 pic.twitter.com/ZFyZJ57krk — Zhao DaShuai 无条件爱国🇨🇳 (@zhao_dashuai) November 29, 2022

CHINA – City of Guangzhou, where I have been many times. The authorities move in to arrest protesters.



Now you know what those 500,000 ‘quarantine’ camps were for. They were never to protect the people, they were to punish the people.



pic.twitter.com/CbO7XvRLhb — Bernie’s Tweets (@BernieSpofforth) November 29, 2022

Human’s crave freedom.



We must stand with the people of China. God bless them.pic.twitter.com/mM8uzcHg8V — Collin Rugg (@CollinRugg) November 27, 2022

Ελαφριά μείωση των κρουσμάτων

Η κινεζική πολιτική «μηδενικής COVID», με τα δρακόντεια περιοριστικά μέτρα της, πυροδότησε τις τελευταίες ημέρες μεγάλες διαδηλώσεις σε πόλεις της Κίνας. Την ίδια ώρα, οι υγειονομικές Αρχές της χώρας ανακοινώνουν ρεκόρ κρουσμάτων κορονοϊού.

Την Τρίτη (29.11.2022) ωστόσο ανακοινώθηκε μια ελαφριά μείωση των κρουσμάτων κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, οι υγειονομικές Αρχές έκαναν λόγο για 37.828 μολύνσεις (4.288 με συμπτώματα και 33.540 ασυμπτωματικές) και δεν αναφέρθηκε κανένας θάνατος. Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα ανακοινωνόταν ρεκόρ 40.347 κρουσμάτων, εκ των οποίων 3.822 παρουσίαζαν συμπτώματα.

Επισήμως, ο απολογισμός των θυμάτων της πανδημίας στη γιγαντιαία χώρα της Ασίας με 1,4 δισεκ. κατοίκους παρέμεινε αμετάβλητος, στους 5.233 νεκρούς επί συνόλου 319.536 μολύνσεων με συμπτώματα, σύμφωνα με τους αριθμούς της εθνικής επιτροπής υγείας (σ.σ. του κινεζικού υπουργείου Υγείας).

Στο Πεκίνο ο Σαρλ Μισέλ

Σε αυτό το κλίμα, τη χώρα επισκέπτεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι για παρατηρητές στη Δύση, οι διαδηλώσεις κατά των αυστηρών μέτρων για τον κορονοϊό πρόκειται για το μεγαλύτερο κίνημα αμφισβήτησης στη χώρα μετά τις διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας που κατεστάλησαν σκληρά το 1989.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ αναχώρησε το βράδυ της Τρίτης (29.11.2022) για το Πεκίνο, όπου αύριο Πέμπτη (01.12.2022) θα έχει συνομιλίες με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. «Ο Σαρλ Μισέλ προσκλήθηκε από τον πρόεδρο Σι. Όταν σε προσκαλεί ο κινέζος πρόεδρος, λες όχι;», διερωτήθηκε Ευρωπαίος αξιωματούχος, απαντώντας στις επικρίσεις για το ταξίδι του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο ορισμένοι χαρακτηρίζουν «ατυχές».

Η επίσκεψη του Σαρλ Μισέλ στο Πεκίνο, λίγο καιρό μετά από αυτήν που πραγματοποίησε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς στις αρχές Νοεμβρίου, δίνει συνέχεια στον «στρατηγικό διάλογο για την Κίνα» μεταξύ αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου, διευκρίνισε ο ευρωπαίος αξιωματούχος.

Ο Σαρλ Μισέλ, έχοντας «εντολή» από τους 27, ανταποκρίθηκε «στην προσωπική πρόσκληση που του απηύθυνε ο πρόεδρος Σι» στην πρόσφατη σύνοδο της G20 στο Μπαλί της Ινδονησίας, εξήγησε. Θα «υπερασπιστεί τα συμφέροντα της ΕΕ» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, θα «θίξει ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών» και «εννοεί να έχει ειλικρινή διάλογο» με τον Σι Τζινπίνγκ, πρόσθεσε.

Σημαντικό για την Ευρώπη το ταξίδι του Σαρλ Μισέλ

«Η στιγμή αυτής της επίσκεψης επελέγη πολύ σωστά, λόγω της οικονομικής και ενεργειακής κρίσης που προκαλείται από τον πόλεμο στην Ουκρανία», επιχειρηματολόγησε ο αξιωματούχος αυτός, σύμφωνα με τον οποίο ο Σαρλ Μισέλ «θα παροτρύνει τον πρόεδρο Σι να αξιοποιήσει την επιρροή του για να λάβει τέλος η επίθεση της Ρωσίας» και «θα αναλύσει τις κυρώσεις που αποφασίστηκαν από την ΕΕ». Αναμένεται επίσης να συζητηθεί η αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Το ταξίδι καταγράφεται εν μέσω εντατικών συνομιλιών μεταξύ των Ευρωπαίων για το πώς πρέπει να τοποθετηθούν απέναντι στην Κίνα, με φόντο την επιδείνωση των εντάσεων ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ουάσιγκτον και τη στιγμή που η ΕΕ επιδιώκει να μειώσει το αβυσσαλέο έλλειμμά της στο ισοζύγιο τρεχουσών εμπορικών συναλλαγών με τον ασιατικό γίγαντα.

Η ΕΕ θεωρεί —ταυτόχρονα— την Κίνα «εταίρο», «οικονομικό ανταγωνιστή» και «συστημικό αντίπαλο», διατύπωση που υιοθετήθηκε το 2019.

Οι διμερείς σχέσεις επιδεινώθηκαν μετά την υιοθέτηση από τους 27 το 2021 κυρώσεων μετά τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κινεζική αυτόνομη περιφέρεια Σιντζιάνγκ των Ουιγούρων.

Ο Σαρλ Μισέλ καλείται να συνθέσει από τη μια θέσεις χωρών όπως η Γερμανία, που έχει μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στην Κίνα, κι από την άλλη χωρών όπως η Λιθουανία, που προκάλεσε οργή στο Πεκίνο διότι δέχθηκε αντιπροσωπεία της Ταϊβάν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ