Μια θέση στο «μαύρο βιβλίο» της μετεωρολογικής ιστορίας της Κίνας πήραν οι πρόσφατες μεγάλες βροχοπτώσεις που σάρωσαν τη χώρα, καθώς ήταν οι σφοδρότερες εδώ και τουλάχιστον 140 χρόνια.

Ολόκληρες ζώνες της βόρειας Κίνας έχουν καλυφθεί από καφεκίτρινα νερά, στα οποία επιπλέουν τόνοι απορριμμάτων, μετά την «ιστορική» βροχόπτωση που έπληξε τις τελευταίες ημέρες το Πεκίνο και τα περίχωρά του.

Χείμαρροι αυτού του δύσοσμου μίγματος χύθηκαν σε ένα πάρκο, στα προάστια της πρωτεύουσας, ενώ οι κυριότερες οδικές αρτηρίες που συνδέουν μεταξύ τους τις πόλεις της επαρχίας Χεμπέι, στα νοτιοδυτικά του Πεκίνου, έχουν μετατραπεί σε πραγματικά ποτάμια.

Σε αεροφωτογραφίες που τράβηξε το Γαλλικό Πρακτορείο σε μία από αυτές τις πόλης, τη Ζουοζού, διακρίνονται βιτρίνες καταστημάτων και οροφές αυτοκινήτων που πλέουν σε αυτά τα λασπωμένα νερά, τα οποία κατέκλυσαν επίσης πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Φορώντας κράνη, διασώστες με φουσκωτά σκάφη μεταφέρουν φαγητό, ψωμί και πόσιμο νερό στους κατοίκους της Ζουοζού, πολλοί από τους οποίους έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και με κομμένο το τηλέφωνο.

Ένας 34χρονος άνδρας, που είπε ότι ονομάζεται Λιου, αφηγήθηκε σε δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκαν στην περιοχή ότι ήταν αδύνατον επί δύο ημέρες να βγει από το πλημμυρισμένο κτίριο της επιχείρησης όπου εργαζόταν. «Προσπαθήσαμε αρχικά να συγκρατήσουμε το νερό όμως αποδείχτηκε αδύνατο. Δεν μπορέσαμε να σώσουμε τον εξοπλισμό ή τα υλικά του εργοστασίου μας. Παγιδευτήκαμε στο εσωτερικό (από την Δευτέρα) μέχρι σήμερα το μεσημέρι που μας διέσωσαν», είπε.

Ο Λιου εξήγησε ότι, μολονότι θα έπρεπε να περιμένει να υποχωρήσουν τα νερά για να υπολογίσει με ακρίβεια τις ζημίες, ο εργοδότης του κάνει ήδη λόγο για απώλειες ύψους 20 εκατομμυρίων γουάν (περίπου 2,8 εκατ. ευρώ).

Ο Ζόου Λιμπίν, 41 ετών, καθοδηγεί μια ομάδα διασωστών στους πλημμυρισμένους δρόμους. «Ήμασταν οι πρώτοι που φτάσαμε στο Ζουοζού», είπε. «Η εκκένωση ξεκίνησε χθες γύρω στις 15.00 και μέχρι τώρα έχουν απομακρυνθεί περίπου 1.000 άτομα. Αυτοί που μένουν είναι ηλικιωμένοι, δεν είναι εύκολο να μεταφερθούν και ακόμη συντονίζουμε αυτή τη δουλειά» πρόσθεσε.

After a bridge partially collapsed due to heavy flooding in N #China‘s Hebei, the PLA rapidly built a new bridge within one hour, restoring traffic to rescue the people stuck in the village. What country can build a bridge so quickly, a very amazing thing. #Worldnews #Europe pic.twitter.com/9vusjdKbp4