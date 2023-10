Πέθανε σε ηλικία 60 ετών από καρκίνο στο πάγκρεας ο Γου Ζουνγιού, κορυφαίος επιδημιολόγος της Κίνας και ένας από τους πρωτεργάτες των περιοριστικών μέτρων μηδενικής COVID-19 την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού από το 2020 έως το 2022.

Ο Γου Ζουνγιού πέθανε στο Πεκίνο «έπειτα από ιατρική θεραπεία για ασθένεια, η οποία δεν απέδωσε», αναφέρει σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του το CDC της Κίνας, όπου αυτός διετέλεσε επικεφαλής επιδημιολόγος, ιδιαίτερα την εποχή της πανδημίας της COVID-19.

Κρατικά ΜΜΕ, που επικαλούνται πηγές στους κόλπους του CDC, μετέδωσαν την αιτία θανάτου ως καρκίνος στο πάγκρεας.

Σύμφωνα με τις επιθυμίες του Γου Ζουνγιού, ο οποίος είχε ζητήσει να κηδευτεί σε στενό οικογενειακό κύκλο, δεν θα τελεστεί δημόσια τελετή, διευκρίνισε το CDC.

Ο Γου Ζουνγιού εμφανιζόταν τακτικά δημόσια για να αιτιολογήσει τα δρακόντεια μέτρα που είχε λάβει το Πεκίνο για την COVID-19 όσον αφορά τους περιορισμούς, τα μαζικά τεστ και τις καραντίνες.

China’s top epidemiologist who advised Beijing’s efforts during the Covid-19 pandemic dies at age 60 https://t.co/ulcZ5KVJv2