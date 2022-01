Τριάντα τρία ολόκληρα χρόνια πέρασαν μέχρι να πάρει αγκαλιά ξανά την πραγματική του μητέρα, αφού όταν ήταν μόλις 4 ετών έπεσε θύμα απαγωγής από συμμορία εμπορίας παιδιών. Και τα παραπάνω δεν αποτελούν preview κάποιας ταινίας, αλλά μια πραγματική ιστορία στην Κίνα.

Ο 37χρονος σήμερα Li Jingwei, σύμφωνα με την Daily Mail, μεγάλωσε στην επαρχεία Henan, στην κεντρική Κίνα, και είχε «αμέτρητες νύχτες νοσταλγίας» για το πραγματικό του σπίτι. Όταν ήταν μόλις 4 ετών, ο Li Jingwei έπεσε θύμα απαγωγής από μια συμμορία εμπορίας παιδιών, αρπάζοντας τον από το σπίτι του που βρισκόταν στην επαρχεία Yunnan.

Η ελπίδα για τον Li Jingwei, ο οποίος είναι και πατέρας δύο παιδιών, δεν «έσβησε ποτέ». Όταν μάλιστα έμαθε για τις ιστορίες και άλλων απαχθέντων παιδιών στην Κίνα που ξαναβρέθηκαν με τους συγγενείς του, αποφάσισε να ζωγραφίσει από μνήμης έναν χάρτη του χωριού του και το πόσταρε στην εφαρμογή Douyin.

