Τουλάχιστον εφτά άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο από τον φονικό σεισμό των 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί στην επαρχία Σετσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των τοπικών αρχών τον οποίο μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Το επίκεντρο του σεισμού, που σημειώθηκε στις 12:52 (τοπική ώρα, 07:52 ώρα Ελλάδας) σε μικρό εστιακό βάθος 16 χιλιομέτρων, εντοπίστηκε στην πόλη Λούντινγκ, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Τσενγκντού, της πρωτεύουσας της επαρχίας Σετσουάν της Κίνας, όπως ανέφερε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Λίγα λεπτά αργότερα ένας άλλος σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών σημειώθηκε στην πόλη Γιάαν κοντά στη Λούντινγκ.

Οι 21 εκατομμύρια κάτοικοι της Τσενγκντού και αυτοί της κοντινής πόλης Τσονγκίνγκ, 400 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο, δήλωσαν ότι ένιωσαν τον σεισμό. Στη Λούντιγκ η δόνηση ήταν τόσο ισχυρή που πολλοί άνθρωποι δεν κατάφεραν να μείνουν όρθιοι, ενώ σε κάποια σπίτια εμφανίστηκαν ρωγμές.

Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες και διασώστες έχουν σπεύσει στην περιοχή του σεισμού, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Xinhua.

