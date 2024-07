Κιρ Στάρμερ: Από βαρετός δικηγόρος, πρωθυπουργός της Βρετανίας – Απαρηγόρητοι ο Σούνακ και η σύζυγός του

Μία διαφορετική ημέρα ξημέρωσε σήμερα (05.07.2024) τόσο για την Βρετανία όσο και για ολόκληρη την Ευρώπη, μετά τη σαρωτική νίκη των «Εργατικών», με τον επικεφαλής του κόμματος Κιρ Στάρμερ να «πετά» εκτός τους «Συντηρητικούς» μετά από 14 ολόκληρα χρόνια.

Οι Βρετανοί κοιτάζουν με ενδιαφέρον και περιέργεια τα όσα συμβαίνουν στη χώρα τους αφού από τη μία έχουν τον Κιρ Στάρμερ, τον αριστερό δικηγόρο που είναι έτοιμος για «εθνική ανανέωση» και για «μεγάλη αλλαγή» στη Βρετανία, από την άλλη έχουν τον Ρίσι Σούνακ που το όνομά του πρωταγωνιστεί σε μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες στην ιστορία των Συντηρητικών.

Η εκλογή του 61χρονου αριστερού δικηγόρου Κιρ Στάρμερ που κατάφερε να αναλάβει την κυβέρνηση της Βρετανίας στις βουλευτικές εκλογές της 4ης Ιουλίου 2024, φαίνεται πως είναι μία «ανάσα» για την Βρετανία και για όλον τον πλανήτη τη στιγμή που όλο και περισσότερα ακροδεξιά κόμματα ανεβαίνουν στην εξουσία.

Αν και πολλοί επικριτές του δηλώνουν πως είναι ένας απλά ένας επαγγελματίας χωρίς κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα, ο Κιρ Στάρμερ έκανε την ανατροπή, καταφέρνοντας την μεγαλύτερη νίκη των «Εργατικών» τα τελευταία χρόνια.

Έτοιμος να αναλάβει δουλειά και να αλλάξει ριζικά την Βρετανία, ο Στάρμερ ξεκίνησε να ετοιμάζει τις «βαλίτσες» του για το νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, την πρωθυπουργική κατοικία, πριν τo τελικό αποτέλεσμα των exit poll, ενώ την ίδια ώρα ο Ρίσι Σούνακ παραδεχόταν την ήττα του κόμματός του.

Η ήττα του επικεφαλής των «Συντηρητικών» φάνηκε από νωρίς, με τους αντιπάλους του να τον τρολάρουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο youtuber Niko Omilana που κατέβηκε ως ανεξάρτητος υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια, κερδίζοντας 160 ψήφους.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού, έκατσε από πίσω του κρατώντας μία αφίσα με ένα «L» που παραπέμπει στο «Loser» (χαμένος).

🇬🇧 YouTuber Niko Omilana holds the letter ‘L’ during Rishi Sunak’s speech after he holds a seat in Parliament.



The camera tries moving Niko out of frame. pic.twitter.com/qh5U5nuZQ7