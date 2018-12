Κίτρινα γιλέκα: Σοκαριστική εικόνα από τραυματία διαδηλωτή! video, pics

Κίτρινα γιλέκα… κεφάλαιο έβδομο! Για ένα ακόμη σαββατοκύριακο χιλιάδες διαδηλωτές έχουν κατακλύσει το Παρίσι, με τον Εμανουέλ Μακρόν να έχει αποδειχτεί ως η… απόλυτη persona non grata του συγκεκριμένου κινήματος.

Ενός κινήματος που ξεκίνησε με διαμαρτυρίες για τις αυξήσεις στα καύσιμα, αλλά κατέληξε σε μια γενικευμένη αποδοκιμασία του Γάλλου προέδρου, τον οποίο εδώ και εβδομάδες πια καλούν να… πάει σπίτι του.

#YellowVest protests hit Paris for the seventh week in a rowCourtesy: Ruptly

Η ένταση στο Παρίσι δεν λείπει για μια ακόμη φορά. Τα κίτρινα γιλέκα έχουν ξεχυθεί στους δρόμους και τα επεισόδια δεν λείπουν. Οι αστυνομικές δυνάμεις κάνουν χρήση δακρυγόνων, ενώ οι διαδηλωτές πετούν αντικείμενα εναντίον τους.

Την ίδια ώρα, η εικόνα ενός διαδηλωτή στο Παρίσι είναι πραγματικά συγκλονιστική. Οι εικόνες είναι από την live κάλυψη της διαδήλωσης, από το Russia Today.

Ξαφνικά, στο πλάνο εμφανίζεται ένας νεαρός, ο οποίος κατεβάζει το παντελόνι του και αποκαλύπτει ένα απίστευτο εξόγκωμα στον μηρό του, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό πως προκλήθηκε ο τραυματισμός του.

Προσοχή, οι εικόνες είναι ιδιαίτερα σκληρές

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα επεισόδια στα κίτρινα γιλέκα

Police fire tear gas at #GiletJaunes in Paris to try and disperse protesters #YellowVest

pic.twitter.com/P4ilS6odx8

— ProActive Patriots (@ActivePatriots) December 29, 2018