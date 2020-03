Την τακτική της κλιμάκωσης των προκλήσεων ακολουθεί πιστά η Τουρκία.

Τα ξημερώματα ακταιωρός της επιχείρησε να εμβολίσει σκάφος του ελληνικού Λιμενικού στα ανοικτά της Κω.

Το απόγευμα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 πέταξαν πάνω από τον Έβρο σε χαμηλό ύψος, θέτοντας σε κίνδυνο την πτήση ελικοπτέρου του Στρατού.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, πριν λίγη ώρα -όπως αναφέρει το κρατικό τουρκικό πρακτορείο Anadolu- το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Έλληνα Πρέσβη, εγκαλώντας την χώρα μας για… “παραβίαση” των χωρικών της υδάτων, αλλά και για “προφυλακίσεις δημοσιογράφων”!

#BREAKING Turkish Foreign Ministry summons Greek ambassador over violation of Turkish coastal waters, detention of journalists