Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (11.03.2020) ανοιχτά της Κω, όταν τουρκική ακταιωρός συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού. Ακόμη μια πρόκληση από την Τουρκία, που παίζει με τη φωτιά και στο Αιγαίο.

Η τουρκική ακταιωρός χτύπησε το ελληνικό σκάφος ενώ εκείνο βρισκόταν στη μέση γραμμή ανάμεσα στην Κω και τα τουρκικά παράλια.

Video ντοκουμέντο απ’ όσα έγιναν τα ξημερώματα στο Αιγαίο ανέβασε στο twitter η ανταποκρίτρια της Bild στην Αθήνα, Λιάνα Σπυροπούλου. “Είναι στα δικά μας (σ.σ. προφανώς εννοεί στα ελληνικά χωρικά ύδατα) και μας χτύπησε, πίσω μας χτύπησε. Μας έχει κάνει ζημιά πίσω, μας έσπασε τα ρέλια (σ.σ. τα κάγκελα στην κουπαστή)” ακούγεται να φωνάζει ένας άνδρας.

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO