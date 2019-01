Κογκρέσο: Ορκίζεται η πρώτη γυναίκα με ισλαμική μαντίλα!

Η Ilhan Omar, πρώην πρόσφυγας από τη Σομαλία, ετοιμάζεται να ορκιστεί ως μέλος του Κογκρέσου με τους Δημοκρατικούς, ως αντιπρόσωπος της Μινεσότα, φορώντας την ισλαμική μαντίλα.

Η Omar, η οποία έφτασε στο αεροδρόμιο της Ουάσινγκτον με τον πατέρα της, δήλωσε ότι ήταν ο ίδιος αερολιμένας που αφίχθηκε μαζί με τον πατέρα της, όταν πρωτοήρθαν στις ΗΠΑ ως πρόσφυγες πριν από 23 χρόνια!

23 years ago, from a refugee camp in Kenya, my father and I arrived at an airport in Washington DC.

Today, we return to that same airport on the eve of my swearing in as the first Somali-American in Congress. #Hope #Ilhan 🙏🏾 pic.twitter.com/jVeP3DOipN

— Ilhan Omar (@IlhanMN) January 2, 2019