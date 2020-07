Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τρίτης, 07.07.2020, μπροστά από το κτίριο της βουλής στην Σερβία, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την επιβολή μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας λόγω του κορονοϊού που ανήγγειλε ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Οι διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται νωρίς το βράδυ μετά την ανακοίνωση του Αλεξάνταρ Βούτσιτς για το γενικό lockdown το σαββατοκύριακο στην Σερβία και την απαγόρευση, από αύριο, των συναθροίσεων πέραν τον 5 ατόμων, εξαιτίας της έξαρσης του κορονοϊού. Άγνωστο παραμένει εάν πίσω από αυτήν την διαμαρτυρία βρίσκεται κάποια πολιτική παράταξη.

Οι διαδηλωτές φαίνεται να λειτουργούν αυτόνομα κρατούν μόνο σερβικές σημαίες και φωνάζουν συνθήματα κατά του προέδρου της Σερβίας.

@Independent @nytimes @BBCWorld @washingtonpost @abc current protest in Belgrade Serbia against current government and president dictatorship!!!! @RTS_Vesti national Serbian tv it’s not reporting nothing! They are under government approval! https://t.co/8T1l0bCoXZ