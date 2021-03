«Κόλαση» στις ΗΠΑ μετά το σεξιστικό παραλήρημα παρουσιαστή του Fox News για τις γυναίκες στρατιωτικούς (video)

Το Πεντάγωνο κατηγόρησε τον παρουσιαστή του Fox News Τάκερ Κάρλσον ότι «επί της ουσίας απαξίωσε ολόκληρο τον αμερικανικό στρατό» όταν πρόβαλε στην εκπομπή του απόσπασμα, με αφορμή το οποίο ο υπερσυντηρητικός παρουσιαστής αποδοκίμασε τον αυξανόμενο αριθμό γυναικών στρατιωτικών, ισχυριζόμενος ότι αυτές αποδυναμώνουν τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Την Τρίτη το βράδυ, ο Τάκερ Κάρλσον έδειξε στην εκπομπή του τη φωτογραφία μιας γυναίκας υποσμηναγού της Πολεμικής Αεροπορίας, η οποία φορούσε στολή μητρότητας, και είπε ότι μπροστά σε μια αυξανόμενη απειλή της Κίνας, το Πεντάγωνο μπορεί να χάσει πολέμους προσελκύοντας περισσότερες γυναίκες.

«Ενώ ο στρατός της Κίνας γίνεται πιο αρρενωπός… ο στρατός μας χρειάζεται να γίνει, σύμφωνα με τον Τζο Μπάιντεν, πιο θηλυκός», είπε ο υπερσυντηρητικός σταρ παρουσιαστής. «Αυτό είναι μια γελοιοποίηση του στρατού των ΗΠΑ», συμπλήρωσε.

Tucker Carlson accuses Joe Biden of trying to feminize the military, argues China is ramping up it’s military masculinity. pic.twitter.com/8lDKEPyws6