Τουλάχιστον 34 είναι οι νεκροί από την κατολίσθηση της Κυριακής στην επαρχία Ρισαράλδα της βορειοδυτικής Κολομβίας, η οποία καταπλάκωσε λεωφορείο και άλλα οχήματα.

Η επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών της Κολομβίας Νταϊάνα Ραμίρες δήλωσε πως «συνολικά, 34 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν. Τρεις από τους τραυματίες ανασύρθηκαν ζωντανοί από το λεωφορείο και άλλοι έξι από ΙΧ που καταπλακώθηκε στο ίδιο σημείο»..

Νωρίτερα χθες, ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο είχε κάνει λόγο για 27 νεκρούς, μεταξύ των οποίων τρεις ανήλικοι.

Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων υποχώρησε τμήμα βουνοπλαγιάς που καταπλάκωσε πολλά οχήματα σε επαρχιακό δρόμο, μεταξύ των οποίων μια μοτοσικλέτα και ένα λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν περίπου 30 άνθρωποι.

Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από την πόλη Κάλι (νοτιοδυτικά) προκειμένου να διασχίσει την οροσειρά των Άνδεων με προορισμό το Κιμπντό (βορειοδυτικά).

Σε βίντεο από τον τόπο της τραγωδίας καταγράφονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών να εντοπίσουν επιζώντες. Σπαρακτικές ήταν οι εικόνες της διάσωσης παιδιού το οποίο διασώστες εντόπισαν στην αγκαλιά της νεκρής μητέρας του και απεγκλώβισαν από τα συντρίμμια του θαμμένου λεωφορείου.

A #landslide engulfed a #bus in #Colombia on Sunday afternoon, leaving at least 34 people dead and several injured.



The bus and 3 other vehicles were traveling on the highway near Pueblo Rico, #Risaralda when they were surprised by the #avalanche. #viralvdoz pic.twitter.com/ePahStfzo1