Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση εξέδρας κατά τη διάρκεια ταυρομαχίας στην κεντρική Κολομβία, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στα πλάνα που κάνουν τον γύρο του κόσμου φαίνεται μια ξύλινη κερκίδα γεμάτη με θεατές να πέφτει κάτω σε ένα στάδιο στο δήμο Ελ Εσπινάλ, στο διαμέρισμα Τολίμα. Διακρίνονται άνθρωποι να τρέχουν πανικόβλητοι.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια μιας παραδοσιακής εκδήλωσης “corraleja”, όταν μέλη του κοινού ενθαρρύνονται να μπουν στο ρινγκ για να δεσμεύσουν τους ταύρους.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

«Προς το παρόν, υπάρχουν τέσσερις νεκροί. Δύο γυναίκες, ένας άνδρας και ένας ανήλικος», δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ο Χοσέ Ρικάρντο Ορόσκο, κυβερνήτης της επαρχία Τολίμα.

«Περίπου 30 είναι σοβαρά τραυματισμένοι (…) ο απολογισμός είναι προσωρινός, διότι ακόμα μεταφέρουν τους τραυματίες», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.