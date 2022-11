Ένα αεροσκάφος συνετρίβη σήμερα σε συνοικία της πόλης Μεντεγίν, στη βορειοδυτική Κολομβία, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Ντανιέλ Κιντέρο.

«Σημειώθηκε αεροπορικό δυστύχημα στη συνοικία Μπελέν Ροζάλες», αναφέρει ο δήμαρχος του Μεντεγίν σε ανάρτησή του στο Twitter. «Έχουν κινητοποιηθεί όλα τα διαθέσιμα μέσα της τοπικής αρχής για την παροχή βοήθειας στους πληγέντες», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κιντέρο, πρόκειται για ένα δικινητήριο Piper που εκτελούσε πτήση μεταξύ του Μεντεγίν και της πόλης Πιζάρο στην επαρχία Τσόκο. Ο πιλότος ανέφερε μηχανική βλάβη αμέσως μετά την απογείωση και δεν επέστρεψε στο «Olaya Herrera», ένα από τα δύο αεροδρόμια της πόλης Μεντεγίν.

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από τα σπίτια, ενώ ακούγονται οι σειρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων και των ασθενοφόρων που σπεύδουν στον τόπο της συντριβής του αεροσκάφους.

BREAKING 🇨🇴 : Small airplane crashes into Rosales residential neighborhood of Medellín, #Colombia, sparking large fire, mayor reports; no word on extent of injuries pic.twitter.com/C8BmhoSfV5