Η υπουργός Εργασίας της Ισπανίας, Γιολάντα Ντίαθ εξαπολύει πυρά στην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, αλλά και το ισπανικό ακροδεξιό κόμμα Vox που «εμπνέεται» από αυτήν.

Η κομμουνίστρια Γιολάντα Ντίαθ, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εργασίας της Ισπανίας, επιτέθηκε στην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι ότι προχωρά σε μεταρρυθμίσεις «εναντίον των εργαζομένων», υποστηρίζοντας ότι το ακροδεξιό ισπανικό κόμμα Vox «εμπνέεται» από τη Ρώμη.

Η Μελόνι «εξέδωσε την 1η Μαΐου ένα διάταγμα για να κυβερνήσει σε βάρος των εργαζομένων» και «να επιστρέψει σε συμβάσεις σκουπίδια» είπε η Ντίαθ, η υπ’ αριθμόν 3 στην κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ, απαντώντας σε επερώτηση βουλευτού του κόμματος Vox.

Στην Ισπανία «συμβάσεις σκουπίδια» αποκαλούνται οι συμβάσεις εκείνες που αφορούν επισφαλείς, πρόσκαιρες θέσεις εργασίας. Η Ντίαθ εισηγήθηκε τη μεταρρύθμιση του κώδικα εργασίας, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2021, με στόχο να περιοριστούν αυτού του είδους οι συμβάσεις, οι οποίες είχαν μπει στο στόχαστρο της σοσιαλιστικής κυβέρνησης.

Η Ισπανίδα υπουργός αναφερόταν στο γεγονός ότι στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Μελόνι κατήργησε την Πρωτομαγιά το «εισόδημα του πολίτη», μια οικονομική βοήθεια από την οποία επωφελούνταν εκατομμύρια φτωχοί άνθρωποι, και το αντικατέστησε με μια «επιταγή προστασίας», πιο περιορισμένης εμβέλειας, γεγονός που χαρακτηρίστηκε «πρόκληση» από την αντιπολίτευση και τα συνδικάτα.

Προτού να αναλάβει την εξουσία στην Ιταλία, η Τζόρτζια Μελόνι είχε εκφράσει την υποστήριξή της στο Vox, μέσω ενός βιντεοσκοπημένου μηνύματος που μεταδόθηκε σε μια συγκέντρωση του ισπανικού ακροδεξιού κόμματος στη Μαδρίτη.

