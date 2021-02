Κονγκό: Σκοτώθηκε ο πρεσβευτής της Ιταλίας σε επίθεση εναντίον αυτοκινητοπομπής του ΟΗΕ (pic)

Ο πρεσβευτής της Ιταλίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και δύο ακόμη άτομα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης με στόχο αυτοκινητοπομπή του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) του ΟΗΕ. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωση του υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας και οι τοπικές αρχές.

Η αυτοκινητοπομπή, σύμφωνα με το Reuters, δέχτηκε επίθεση στις 10:15 π.μ. τοπική ώρα κατά τη διάρκεια απόπειρας απαγωγής κοντά στην πόλη Κανιαμαχόρο, λίγα χιλιόμετρα βόρεια της περιφερειακής πρωτεύουσας Γκόμα, σύμφωνα με τους υπευθύνους του εθνικού πάρκου Βιρούνγκα.

Ο πρέσβης της Ιταλίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Λούκα Ατανάσιο, και ένας στρατονόμος που ταξίδευε μαζί του σκοτώθηκαν, ανέφερε το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών. Το τρίτο άτομο που σκοτώθηκε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ήταν οδηγός, ενώ μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

«Με βαθιά λύπη το υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαιώνει τον θάνατο, στην Γκόμα, του Ιταλού πρέσβη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Λούκα Ατανάσιο, και ενός στρατονόμου», ανέφερε η δήλωση του ιταλικού ΥΠΕΞ. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Λουίτζι Ντι Μάιο, ο οποίος βρισκόταν στις Βρυξέλλες για μια σύνοδο με τους ευρωπαίους ομολόγους του, ανακοίνωσε πως επιστρέφει εσπευσμένα στη Ρώμη.

UPDATE: Italian ambassador, Luca Attanasio, and a military policeman travelling with him were killed, said the Italian foreign ministry.



Read more: https://t.co/w7c3h7NgsR pic.twitter.com/m3zg8GdFMc