Στην Κωνσταντινούπολη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ευχαριστεί τις αρχές, τους εθελοντές μετά τη μεγάλη φωτιά στο ελληνικό νοσοκομείο του Μπαλουκλί. Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας δήλωσε ανακουφισμένος που δεν υπήρξαν θύματα.

Στις δηλώσεις του για τη μεγάλη φωτιά στην Κωνσταντινούπολη και στο ελληνικό νοσοκομείο του Μπαλουκλί, νωρίτερα την Πέμπτη (04.08.2022), ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ανέφερε: «Η ελληνική μας κοινότητα δέχτηκε μεγάλο πλήγμα σήμερα. Ένα από τα μεγαλύτερα φιλανθρωπικά ιδρύματά της, που αντιμετώπισε με στοργή τους μεγαλύτερους αδελφούς και αδελφές μας υπέστη σοβαρές ζημιές από μία καταστροφική πυρκαγιά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ευχαριστούμε τον Κύριο που δεν θρηνήσαμε θύματα και ευχαριστούμε τις κρατικές και τοπικές αρχές, καθώς και τους πυροσβέστες, το γηροκομείο και το προσωπικό του κοντινού νοσοκομείου και όλους τους εθελοντές, που βοήθησαν στη διάσωση των κατοίκων και για τη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς. Οι ανθρώπινες ζωές είναι σημαντικές. Κτίρια, εγκαταστάσεις, τα υλικά πράγματα μπορούν να αποκατασταθούν», υπογράμμισε ο κ. Βαρθολομαίος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά, σύμφωνα με αναφορές του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και του CNN Türk, ξέσπασε γύρω στις 14:20 και κατέστρεψε την οροφή του ιστορικού κτιρίου.

Οι περισσότεροι από 100 ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί ή στην πτέρυγα του οίκου ευγηρίας απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Πληροφορίες ανέφεραν ότι η φωτιά μπορεί να ξεκίνησε από την ηλεκτρική καλωδίωση, ενώ ο περιφερειακός διευθυντής είπε ότι το τουρκικό κράτος θα αποκαταστήσει το νοσοκομείο, που υπέστη μεγάλες ζημιές.

For an unknown reason, a fire broke out in the Balikli Greek Hospital in Istanbul/Zeytinburnu.



A large number of firefighters were dispatched to the area.



It is stated that the patients have been evacuated… pic.twitter.com/QT9HA9qmki