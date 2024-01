Βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που πέφτουν οι πυροβολισμοί μέσα στην καθολική εκκλησία Santa Maria στην Κωνσταντινούπολη. Από την επίθεση, έχασε τη ζωή του ένας άνδρας 52 ετών.

Ήταν λίγο μετά τις 11.30 π.μ. (τοπική ώρα), όταν οι δύο δράστες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, εισέβαλλαν στην καθολική εκκλησία, στην περιοχή Σαρίγιερ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξαν πυρ. Περίπου 30 πιστοί, προσεύχονται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, όταν ξαφνικά ακούνε τους πυροβολισμούς και πέφτουν στο πάτωμα για να καλυφθούν.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, δεν υπάρχουν τραυματίες. Στη δημοσιότητα δόθηκαν πλάνα από κάμερα ασφαλείας, στα οποία φαίνονται οι δύο δράστες πριν από την επίθεση.

Here is the two masked gunmen entering the Istanbul church premises pic.twitter.com/CtRfAxP7fy