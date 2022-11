Κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Βίκτορ Ορμπάν και της Ουκρανίας με αφορμή ένα κασκόλ που φόρεσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός στον αγώνα της εθνικής ομάδας της χώρας του εναντίον της Ελλάδας, το οποίο έδειχνε την Ουγγαρία με εδαφικά τμήματα της Ουκρανίας και άλλων χωρών.

Η Ουκρανία καταγγέλλει τον Βίκτορ Ορμπάν για «αναθεωρητισμό» ενώ ο εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας απάντησε από τη μεριά του πως «το ποδόσφαιρο δεν είναι πολιτική, ας μην εφευρίσκουμε κάτι που δεν υπάρχει», σε ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook.

«Η εθνική ομάδα της Ουγγαρίας είναι αυτή όλων των Ούγγρων, όπου κι αν ζούν», πρόσθεσε ο Βίκτορ Ορμπάν, την ώρα που η Ουκρανία αναμένεται να καλέσει τον πρεσβευτή της Ουγγαρίας για να διαμαρτυρηθεί για το κασκόλ του Ούγγρου πρωθυπουργού.

«Η προώθηση ιδεών αναθεωρητισμού στην Ουγγαρία δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη των ουκρανο-ουγγρικών σχέσεων και δεν συμβαδίζει με τις αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής», έγραψε στο Facebook ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Όλεγκ Νικολένκο, προσθέτοντας πως το Κίεβο περιμένει μια συγγνώμη και μια διάψευση από την Ουγγαρία ότι διεκδικεί εδάφη της.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban appeared in public with a scarf depicting a map of "Greater Hungary".



