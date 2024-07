Κόρεϊ Κομπερατόρε: Φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον 50χρονο πυροσβέστη που πέθανε για να σώσει την οικογένειά του

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι εθελοντές πυροσβέστες περιέγραψαν τον Κόρεϊ Κομπερατόρε (Corey Comperatore), ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά κατά την απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια, ως έναν αφοσιωμένο πατέρα που υπηρέτησε ως εθελοντής πυροσβέστης και αγαπούσε το ψάρεμα.

Ο εθελοντής πυροσβέστης Κόρεϊ Κομπερατόρε που σκοτώθηκε κατά την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, χτυπήθηκε από τις σφαίρες καθώς προσπαθούσε να σώσει την οικογένειά του το Σάββατο (13.07.2024).

Ο Κόρεϊ Κομπερατόρε, ήταν αρχηγός των εθελοντών της πυροσβεστικής

και έπεσε πάνω σε μέλη της οικογένειάς του που βρίσκονταν δίπλα του, όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Ένας οικογενειάρχης που αγαπούσε το ψάρεμα, εργαζόταν σε εταιρεία παραγωγής πλαστικών και πήγαινε στην εκκλησία.

Ένας «ένθερμος υποστηρικτής» του Ντόναλντ Τραμπ, όπως το έθεσε ο κυβερνήτης Τζος Σαπίρο της Πενσιλβάνια, ο κ. Κομπερατόρε παρακολούθησε το Σάββατο την προεκλογική συγκέντρωση του πρώην προέδρου στο Μπάτλερ της Πολιτείας της Πενσιλβάνια μαζί με την οικογένειά του, μαζί με χιλιάδες άλλους οπαδούς του.

JUST IN: The man who was k*lled at Trump’s Pennsylvania rally has been identified as former fire chief for Buffalo Township, Corey Comperatore.



Rest in peace.



Comperatore’s last act on this planet was shielding his daughter from the bullets.



“The PA Trump Rally claimed the… pic.twitter.com/eYvkPiW4Oy