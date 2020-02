Άλλη μια παράπλευρη απώλεια στην Κίνα στην μάχη κατά του κοροναϊού.

Ένας κινέζος γιατρός μόλις 28 ετών που εργαζόταν σε κλινική στην Χουμπέϊ, κατέρρευσε μετά από 10 συνεχόμενες ημέρες δουλειάς. Ο Song Yingjie, έπαθε ανακοπή από την εξάντληση καθώς δούλευε αδιάκοπα από τις 25 Ιανουαρίου.

Ο νεαρός γιατρός έλεγχε οδηγούς και επιβάτες αυτοκινήτων για να διαπιστωθεί αν ήταν φορείς του κοροναϊού.

Latest: Song Yingjie, a doctor at a local county hospital in Hunan Province, died suddenly on February 3. Born in 1992, Song had a whole life ahead of him. After spending 10 days and 9 nights fighting on the frontline against the #nCoV, he died while on duty. pic.twitter.com/dpQaIkiVGC