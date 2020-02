Τις τελευταίες εβδομάδες, ο νέος κοροναϊός έχει μετατραπεί στον απόλυτο παγκόσμιο εφιάλτη και η όλη κατάσταση είναι δραματικά χειρότερη σε ό, τι αφορά την Γουχάν, την πόλη από την οποία ξεκίνησε να μεταδίδεται ο νέος αυτός ιός που έχει κοστίσει την ζωή σχεδόν 500 ανθρώπων μέχρι στιγμής.

Αυτό που συμβαίνει στην Γουχάν, λοιπόν, είναι απερίγραπτο. Γιατροί και νοσηλευτές δουλεύουν ασταμάτητα, με συγκινητική γενναιότητα και θάρρος για να σώσουν όσες περισσότερες ζωές γίνεται.

Προσπαθώντας να βάλουν ένα φρένο στην ταχύτατη εξάπλωση του ιού, αλλά και να προστατευτούν οι ίδιοι, ζουν έναν πραγματικό Γολγοθά.

Όλο αυτό αποτυπώνεται στα πρόσωπά τους, με τα σημάδια κυριολεκτικά και μεταφορικά να προκαλούν σοκ.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου είναι -όσο κλισέ κι αν ακούγεται- γροθιά στο στομάχι. Είναι αναγκασμένοι να φορούν βαρύ εξοπλισμό για να μην μεταδοθεί ο κοροναϊός, μάσκες και στολές, με τα πρόσωπά τους να έχουν μελανιές, σημάδια και κοκκινίλες.

Πέρα από τα εμφανή σημάδια στο δέρμα τους, το πιο σοκαριστικό είναι αυτό που αποτυπώνεται στα μάτια τους. Ένα μείγμα εξάντλησης και απόγνωσης από την συνεχή εργασία…

Images show the cuts and dents on the faces of exhausted medical teams in Wuhan who often end up falling asleep on hospital chairs and floors #Coronavirus https://t.co/i4pgHTiS9w via @MailOnline

— Sophie Tanno (@tanno_s) February 5, 2020