Στα όρια της κατάθλιψης οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Diamond Princess, που παραμένουν σε καραντίνα εδώ και μέρες, στο λιμάνι της Γιοκοχάμα, και τα κρούσματα από τον κοροναϊό αυξάνονται όλο και περισσότερο!

Οι εργαστηριακές εξετάσεις σε δείγματα επιβατών στο Diamond Princess απέδειξαν ότι ο κοροναϊός έχει προσβάλει συνολικά 135 ανθρώπους, με τα τελευταία κρούσματα που εντοπίστηκαν να φτάνουν τα 65. Το κρουαζιερόπλοιο παραμένει σε καραντίνα στο λιμάνι της Γιοκοχάμα στην Ιαπωνία για πολλοστή μέρα.

Το γεγονός πως ο αριθμός των νέων κρουσμάτων έχει φτάσει στα 65 (από τα 135 συνολικά) δείχνει ότι ο κοροναϊός στο Diamond Princess εξαπλώνεται γρήγορα. Μεταξύ των νέων κρουσμάτων είναι 45 Ιάπωνες και 11 Αμερικανοί, ανακοίνωσε η Princess Cruises.

Τον εντοπισμό άλλων 65 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανακοίνωσε στους κατατρομαγμένους και καταβεβλημένους επιβάτες ο καπετάνιος του πλοίου. “Κανείς μας δεν ήθελε να λάβει αυτά τα νέα. Ωστόσο μας εξήγησαν ότι, καθώς βρισκόμαστε στην αρχή της καραντίνας των 14 ημερών, είναι κάτι αναμενόμενο”, ανέφερε ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου σε μήνυμά του που μεταδόθηκε από τα μεγάφωνα του πλοίου στις καμπίνες των επιβατών.

https://twitter.com/yardley_wong/status/1226769708470304768?s=20

Το μήνυμα του καπετάνιου ανέβασε στο twitter ο Γιάρντλεϊ Γουόνγκ, ένας από τους επιβάτες του κρουαζιέροπλοιου. Είναι ένας επιβάτης που ενημερώνει… μέρα με την ημέρα για τις δύσκολες μέρες που βιώνουν ο ίδιος και οι άλλοι επιβάτες του Diamond Princess.

#day6 #coronavirus #CoronavirusOutbreak #quarantined on #diamondprincess 60 more. 😫😫blood pressure go high. Stress and high anxiety. 😫😫😫

#day6 #coronavirus #CoronavirusOutbreak #quarantined on #diamondprincess I need to cry to get off the anxiety. Too much for today. #hanginthereprincess