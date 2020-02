Νέες δραματικές μαρτυρίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες αναγκάζονται να δουλεύουν οι γιατροί στη Γουχάν, την πόλη που βρίσκεται σε καραντίνα από τις 23 Ιανουαρίου. Οι άνθρωποι που έρχονται αντιμέτωποι με τα περισσότερα κρούσματα κοροναϊού, έχουν αφεθεί στην τύχη τους, χωρίς «όπλα» στον “πόλεμο” κατά της επιδημίας που επεκτείνεται ραγδαία και έχει κοστίζει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους.

Δεν έχουν ικανές ποσότητες προστατευτικών μασκών. Δεν έχουν προστατευτικές στολές και αναγκάζονται είτε να τις απολυμαίνουν και να τις φοράνε ξανά είτε να τις φοράνε περισσότερες από μια φορές. Φανταστείτε να μην ήταν η Γουχάν η πόλη επίκεντρο της επιδημίας που προκαλεί ο κοροναϊός.

Μοιραία, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της πόλης κινδυνεύουν να προσβληθούν από τον ιό περισσότερο απ’ οποιονδήποτε άλλο. Μόνο να σκεφτεί κανείς ότι η πόλη έχει τον πιο βαρύ απολογισμό ήδη: το 74% των νεκρών από τη νόσο παγκοσμίως και το 43% όλων αυτών που έχουν νοσήσει εκεί.

A view from one of the the hospitals in Wuhan, China. Retweet to share with others #china #Coronavius #wuhan #corona #death #CoronavirusOutbreak #coronavirus pic.twitter.com/F8fNYKkeCE