Κοροναϊός: Γιατροί στην Γουχάν φοράνε πάνες ακράτειας

Τα μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην κινεζική πόλη Γουχάν, εκεί όπου πρωτοεμφανίστηκε ο νέος κοροναϊός, φοράνε πάνες ακράτειας ενηλίκων γιατί δεν προλαβαίνουν να πάνε στην τουαλέτα λόγω του φόρτου εργασίας, αναφέρει δημοσίευμα της Washington Post. Το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο λόγος δεν είναι μόνο αυτός. Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι φοβούνται μη σκίσουν τις προστατευτικές στολές τους δεδομένου ότι υπάρχει έλλειψη και πιθανόν να μη μπορέσουν να τις αντικαταστήσουν.

Η Γουχάν, η πόλη των περίπου 11 εκατομμυρίων κατοίκων και πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι, είναι εδώ και 11 μέρες αποκλεισμένη. Τουλάχιστον 56 εκατομμύρια άνθρωποι σε 18 πόλεις είναι αυτή τη στιγμή αποκλεισμένοι καθώς ο ιός έχει σκοτώσει 361 ανθρώπους στη χώρα. Βίντεο και φωτογραφίες δείχνουν το προσωπικό των νοσοκομείων να δίνει μάχη να αντιμετωπίσει τους ασθενείς που συρρέουν μαζικά στα κατάμεστα νοσοκομεία.

Ένα βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί και το οποίο φέρεται να τράβηξε μια νοσοκόμα σε νοσοκομείο της Γουχάν, δείχνει διαδρόμους γεμάτους ασθενείς και το προσωπικό του νοσοκομείου ντυμένο με προστατευτική στολή να περνάει πάνω από τρία πτώματα. Η νοσοκόμα έγραψε ότι το προσωπικό και οι ασθενείς “έμειναν” με τα πτώματα, τα οποία είναι καλυμμένα με λευκά σεντόνια, επειδή δεν είναι κανένας διαθέσιμος να τα απομακρύνει. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ένας ειδικός λοιμωξιολόγος πέθανε από ανακοπή ενώ θεράπευε ασθενείς.

Στο παρελθόν, ο Σιάνγκ Σιτζούν είχε ασχοληθεί με ασθενείς που είχαν μολυνθεί από την γρίπη των πτηνών και από τη γρίπη.

Μια νοσοκόμα επτά μηνών έγκυος που πήγε στη δουλειά της για να βοηθήσει στη θεραπεία των μολυσμένων από τον κοροναϊό ασθενών κατέληξε να μολυνθεί και η ίδια.

Σε νοσοκομείο της Γουχάν αμερικανός γιατρός προσεύχεται και οι υπόλοιποι τον ακολουθούν. Είναι το μόνο που μπορούν να κάνουν.

A relative of mine from China just sent me this. Rows of police surrounds her residential block where a positive #coronavirus case was found. It was someone who returned from #wuhan. Now their entire family has been taken away. The whole block is now sealed off until 16th Feb. pic.twitter.com/N3GulTWDlh

— Maree Ma (@maree_jun) February 2, 2020