Ο 34χρονος γιατρός είχε πει στους φίλους του να ενημερώσουν τους αγαπημένους τους έτσι ώστε να προστατευθούν. Όμως, το πλήρωσε ακριβά αφού μέσα σε λίγες ώρες είδε φωτογραφίες με τα μηνύματα που είχε στείλει να κυκλοφορούν παντού με το όνομά του φαρδύ πλατύ. «Όταν είδα να κυκλοφορούν αυτά στο ίντερνετ, κατάλαβα ότι πλέον το πράγμα είχε ξεφύγει και ότι θα με τιμωρούσαν», είχε πει ο Λι στο CNN.

Οφθαλμίατρος στην ειδικότητα, ο Li Wenliang ήταν ανάμεσα στους 8 πολίτες οι οποίοι κλήθηκαν για εξηγήσεις από την αστυνομία για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Ο Λι αναγκάστηκε μάλιστα να υπογράψει μια δήλωση στην οποία αναγνώριζε το παράπτωμά του και υποσχέθηκε να μην κάνει στο μέλλον παράνομες ενέργειες.

Τελικά, οι τοπικές αρχές αναγκάστηκαν να του ζητήσουν συγγνώμη αλλά ήδη είχε μολυνθεί από τον κοροναϊό. Η διάγνωση έγινε την 1η Φεβρουαρίου και σήμερα πέθανε στην εντατική.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέβασε στο twiiter ανάρτηση με την οποία εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για τον θάνατο του νεαρού γιατρού.

We are deeply saddened by the passing of Dr Li Wenliang. We all need to celebrate work that he did on #2019nCoV – @DrMikeRyan