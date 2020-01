Kοροναϊός: Η Lufthansa αναστέλλει τις πτήσεις από και προς την Κίνα

Νωρίτερα είχε εντοπιστεί ύποπτο περιστατικό σε πτήση της εταιρίας που εκτελούσε την πτήση Φρανκφούρτη – Ναντζίνγκ και υπήρξαν φόβοι για νέο κρούσμα. Εκτός από την Lufthansa ο κοροναϊός οδηγεί σε αναστολή τις πτήσεις προς και από την Κίνα αναστέλλουν και από την SWISS και την Austrian Airlines

Στο μεταξύ την επιστροφή των 90 Γερμανών που βρίσκονται στην περιοχή της Ουχάν, όπου ξεκίνησε ο κοροναϊός, σχεδιάζει για το ερχόμενο Σάββατο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel.

ALERT Lufthansa, SWISS and Austrian Airlines will suspend flights to and from China (Beijing & Shanghai) until February 9th, bookings are suspended

— AIRLIVE (@airlivenet) January 29, 2020