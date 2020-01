Κοροναϊός: «Πάτησε» για τα καλά στην Ευρώπη! Δυο κρούσματα στην Γερμανία

Μια πολύ ανησυχητική εξέλιξη στο θέμα του κοροναϊού είναι αυτή που μας έρχεται από την Γερμανία. Πλέον τα κρούσματα είναι δυο και μάλιστα το ένα από αυτά είναι το μεταξύ ανθρώπων σε ευρωπαϊκό έδαφος! Όλοι οι άλλοι ασθενείς, που έχουν διαγνωσθεί στην Ευρώπη, είχαν μολυνθεί στη διάρκεια παραμονής τους στην Κίνα.

Πιο αναλυτικά, η γερμανική εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Webasto ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας δεύτερος εργαζόμενος μολύνθηκε από τον κοροναϊό μετά την επίσκεψη ενός άλλου εργαζομένου από την Κίνα στην έδρα της εταιρείας στο Στόκντορφ της Βαυαρίας. «Η εταιρεία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Webasto επιβεβαιώνει πως το πρόσωπο που μολύνθηκε από τον κοροναϊό είναι από το Στάρνμπεργκ και εργάζεται στην έδρα της εταιρείας στο Στόκντορφ», ανακοίνωσε η Webasto.

Η κλινική στην Γερμανία στην οποία επιβεβαιώθηκε το ένα από τα δυο κρούσματα

Την Δευτέρα, η Webasto είχε δηλώσει πως ένας κινέζος εργαζόμενος από τη Σαγκάη βρέθηκε θετικός στον ιό όταν επέστρεψε στην Κίνα έπειτα από επίσκεψή του στην έδρα της εταιρείας. Η εταιρεία, η οποία έχει 11 εγκαταστάσεις στην Κίνα, μεταξύ άλλων και στην Γουχάν, το επίκεντρο του κοροναϊού, έχει απαγορεύσει για το επόμενο δεκαπενθήμερο όλα τα ταξίδια προς και από την Κίνα.

Και τα νέα από την Ιαπωνία δεν είναι τόσο καλά. Ο Ιάπωνας υπουργός Υγείας Κατσουνόμπου Κέιτο δήλωσε πως ένα πρόσωπο στην Ιαπωνία, που δεν είχε επισκεφθεί την Γουχάν της Κίνας, προσβλήθηκε από τον νέο κοροναϊό. Πρόκειται για έναν οδηγό τουριστικού λεωφορείου ηλικίας περίπου 60 ετών στην πόλη Νάρα.

Την ίδια ώρα, τρεις περιφέρειες στη ρωσική Άπω Ανατολή έκλεισαν τα σύνορά τους με την Κίνα μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου εξαιτίας των φόβων για τη διάδοση του κοροναϊού. Θα κλείσουν οι σταθμοί μεθοριακής διέλευσης στην Εβραϊκή Αυτόνομη Περιφέρεια, στην περιφέρεια Χαμπαρόφσκ και στην περιφέρεια Αμούρ.

Οι αρχές της πόλης της Μόσχας έθεσαν σε ισχύ ειδικά μέτρα ασφαλείας σε ξενοδοχεία και τουριστικούς χώρους. Στο Χονγκ Κονγκ, η επικεφαλής της κυβέρνησης Κάρι Λαμ δήλωσε σήμερα πως τα δρομολόγια του τρένου υψηλής ταχύτητας ανάμεσα στην πόλη και την ηπειρωτική Κίνα θα ανασταλούν από τις 30 Ιανουαρίου και όλα τα δρομολόγια των οχηματαγωγών θα ανασταλούν επίσης σε μια προσπάθεια να σταματήσει η διάδοση του κοροναϊού. Φορώντας στο πρόσωπό της μια πράσινη μάσκα, η Λαμ δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ότι ο αριθμός των πτήσεων προς την ηπειρωτική Κίνα μειώθηκε επίσης στο μισό ενώ θα ανασταλεί επίσης η έκδοση προσωπικών αδειών ταξιδιού στην ηπειρωτική Κίνα.

#HongKong SAR Chief Executive Carrie Lam announced new measures to curb #CoronaOutbreak:

– Cuts in number of flights, trains from mainland

– Closure of major ports starting from Jan. 30, West Kowloon included

more: https://t.co/0WMJL9fG50 pic.twitter.com/EWdwlQHrdq

— CGTN (@CGTNOfficial) January 28, 2020