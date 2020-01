Με καταιγιστικό ρυθμό αλλάζει τα δεδομένα στην Κίνα ο φονικός κοροναϊός. Η χώρα βρίσκεται σε “κόκκινο συναγερμό” αφού τα κρούσματα πολλαπλασιάζονται, ενώ -παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες- επεκτείνονται και πέραν των συνόρων της χώρας.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι τρεις πόλεις σχεδόν 18 εκατομμυρίων κατοίκων μπαίνουν σε καραντίνα για να μην εξαπλωθεί περαιτέρω ο κοροναϊός, ενώ αναβάλλονται ακόμη και οι εορτασμοί για την κινέζικη πρωτοχρονιά, ήρθε η δραματική ανακοίνωση ότι το εμβληματικότερο μνημείο της χώρας, η Απαγορευμένη Πόλη, κλείνει μέχρι νεωτέρας.

Το παλιό ανάκτορο των αυτοκρατόρων της Κίνας θα κλείσει τις πύλες του από το Σάββατο «για να αποφευχθούν μολύνσεις που συνδέονται με τη συγκέντρωση επισκεπτών», αναφέρει το μουσείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Παράλληλα ανακοινώθηκε από την κινεζική κρατική τηλεόραση πως πλέον οι άνθρωποι που διαπιστωμένα προσέβαλε ο κοροναϊός έφτασαν τους 634.

Οι ασθενείς μεταφέρονται σε επιλεγμένα νοσοκομεία μέσα σε ειδικά αεροστεγώς κλεισμένα φορεία.

Τα μέτρα που λαμβάνονται για να τιθασευτεί η εξάπλωση του κοροναϊού είναι αυστηρά ειδικά στις πτήσεις που φεύγουν από την Κίνα. Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter φαίνεται ειδικευμένο προσωπικό να μετρά την θερμοκρασία των επιβατών, καθώς ένα από τα συμπτώματα που εμφανίζει ο κοροναϊός είναι ο υψηλός πυρετός.

Prevent transmission,WuHan reduce the output is very important aspect. The most effective methods of prevention and control are early detection, early treatment and early isolation. There is no specific cure for this coronavirus, so wearing a mask can help.#武汉肺炎 #新型冠状病毒 pic.twitter.com/POSFEd6mWQ

