Τα λόγια που βγήκαν από το στόμα του γενικού αρχιάτρου των ΗΠΑ, Τζερόμ Άνταμς, για την κατάσταση με την νόσο Covid-19, που προκαλεί ο νέος κορονοϊός, μόνο σοκ προκαλούν.

Σε μια δραματική δήλωση, είπε ότι η εβδομάδα που έρχεται θα είναι η πιο σκληρή και η πιο θλιβερή για πολλές ζωές αμερικανών, οι οποίοι βλέπουν τον εφιάλτη που ακούει στο όνομα κορονοϊός να “επελαύνει”, έχοντας προκαλέσει μέχρι στιγμής πάνω από 325.000 κρούσματα και περισσότερους από 9.300 (!) θανάτους.

Μιλώντας στο Fox, ο Άνταμς είπε: “Θα είναι το δικό μας Περλ Χάρμπορ, θα είναι η δική μας 11η Σεπτεμβρίου. Δεν θα είναι σε τοπικό επίπεδο αλλά θα συμβεί σε όλη την χώρα”.

Πρόσθεσε, πάντως, ότι μπορεί να υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ αν ο καθένας κάνει αυτό που του αναλογεί για τις επόμενες 30 ημέρες.

«Υπάρχει ελπίδα αλλά πρέπει όλοι να κάνουμε αυτό που πρέπει», είπε χαρακτηριστικά.

Surgeon General Jerome Adams: "The next week is going to be our Pearl Harbor moment. It's going to be our 9/11 moment." pic.twitter.com/HoE76Uq1sx