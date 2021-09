Τον μπελά της βρήκε μια νοσηλεύτρια στον Καναδά επειδή… έκανε σε μια 40χρονη το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Τι συνέβη; Ο σύζυγος της 40χρονης όταν έμαθε ότι η σύζυγός του εμβολιάστηκε, χωρίς τη συγκατάθεσή του, έγινε έξαλλος και… γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τη νοσηλεύτρια!

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε, σύμφωνα με καναδικά ΜΜΕ, το πρωί της Δευτέρας στην πόλη Σέρμπρουκ, περίπου 155 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μόντρεαλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, «Ο ύποπτος πήγε κατευθείαν στο γραφείο και άρχισε να ουρλιάζει στη νοσοκόμα».

Ο άνδρας ήταν εξοργισμένος επειδή η σύζυγός του εμβολιάστηκε στο φαρμακείο «χωρίς την άδειά του» και χτύπησε τη νοσοκόμα στο πρόσωπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αναφέρουν καναδικά ΜΜΕ, δεν είναι σαφές αν ο ύποπτος ήταν αντιεμβολιαστής, ενώ αδιευκρίνιστο είναι και αν η σύζυγός του είχε όντως εμβολιαστεί στο συγκεκριμένο φαρμακείο…

Ο άνδρας αναζητείται από τις Αρχές.

Police in Sherbrooke, Que., are looking for a man they say assaulted a nurse after he walked into a pharmacy and accused her of giving his wife a COVID-19 vaccine dose she did not want.



