Ο κορονοϊός εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς και στις ΗΠΑ, με τον πρώην Πρόεδρο της χώρας να στέλνει το μήνυμά του στους Αμερικανούς.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, με ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρει: “Προστατεύστε τους εαυτούς σας και την κοινότητά σας από τον κορονοϊό με λογικά μέτρα προστασίας: Να πλένετε τα χέρια σας, να μένετε στο σπίτι όταν είστε άρρωστοι, να ακούτε τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών και τις τοπικές υγειονομικές Αρχές. Φυλάξτε τις μάσκες για τους εργαζόμενους στην υγεία. Ας παραμείνουμε ψύχραιμοι, να ακούμε τους ειδικούς και την επιστήμη”.

Protect yourself and your community from coronavirus with common sense precautions: wash your hands, stay home when sick and listen to the @CDCgov and local health authorities. Save the masks for health care workers. Let’s stay calm, listen to the experts, and follow the science.