Ο κορονοϊός είναι πλέον σαφές πως μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα ακόμα και σε νέους και υγιείς ανθρώπους και δεν «χτυπάει» μόνο ηλικιωμένους ή ανθρώπους με υποκείμενα νοσήματα. Χαρακτηριστική είναι η ιστορία ενός 56χρονου γυμναστή από το Κολοράντο των ΗΠΑ.

Πρόκειται για τον Bill Phillips, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γνωστός στις ΗΠΑ αφού έχει γράψει και βιβλία σχετικά με την διατροφή και την άσκηση. Ο 56χρονος γυμναστής από το Κολοράντο, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, έχει προσβληθεί δύο φορές από κορονοϊό και έδωσε τεράστια μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Bill Phillips has been hopsitalized for more than six weeks after contracting COVID-19. https://t.co/2vnaToIFQZ