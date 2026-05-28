Washington Post: O Τραμπ πιέζει για να δει το πρόσωπό του σε χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων

Να δει το πρόσωπό του σε χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του φαίνεται πως ασκεί τις ανάλογες πιέσεις.

Σύμφωνα με την Washington Post, αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να άσκησαν πίεση στο γραφείο που είναι υπεύθυνο για την εκτύπωση χρημάτων των ΗΠΑ, να σχεδιάσει ένα χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πρόσωπο του αμερικανού προέδρου. Σε περίπτωση μία τέτοια πρωτοβουλία υλοποιηθεί, θα πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα άτομο εν ζωή απεικονίζεται σε νόμισμα των ΗΠΑ από το 1866.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ήδη από το 2025, δύο πολιτικά διορισμένοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών πίεζαν επανειλημμένα το προσωπικό του Γραφείου Χαρακτικής και Εκτύπωσης να ετοιμάσει πρωτότυπα σχέδια για το νέο χαρτονόμισμα. Ο καλλιτέχνης που ισχυρίστηκε ότι σχεδίασε τη «μακέτα» του χαρτονομίσματος δήλωσε επίσης ότι είχε συνομιλήσει προσωπικά με τον Τραμπ για το θέμα.

Το χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων θα αποτελούσε συμβολική αναφορά στα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, με την επέτειο να συμπληρώνεται στις 4 Ιουλίου. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία θα έπρεπε σχεδόν βέβαια να εγκριθεί από το Κογκρέσο, ενώ η αμερικανική νομοθεσία σήμερα απαγορεύει την απεικόνιση εν ζωή προσώπων πάνω σε αμερικανικό νόμισμα.

Breaking news: Trump administration officials have pressed the Bureau of Engraving and Printing to design a $250 bill featuring the president’s portrait, in what would be the first appearance of a living person on U.S. currency in more than 150 years. https://t.co/S8sqdKSB7i — The Washington Post (@washingtonpost) May 28, 2026

Κανένα πρόσωπο εν ζωή δεν έχει εμφανιστεί στο αμερικανικό νόμισμα από το 1866. Μία νομοθεσία που θα επέτρεπε στον Τραμπ να εμφανιστεί σε χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων εισήχθη στο Κογκρέσο πέρυσι για να τιμήσει την 250η επέτειο της χώρας, αλλά έχει παραμείνει σε εκκρεμότητα.

Η διευθύντρια του γραφείου εκτύπωσης μετατέθηκε χωρίς τη θέλησή της

Η Patricia «Patty» Solimene, βετεράνος του Στρατού με 24 χρόνια υπηρεσίας και πρώτη γυναίκα διευθύντρια του γραφείου, είπε ότι μετατέθηκε απότομα από τη θέση της από τη διοίκηση του υπουργείου Οικονομικών στις 27 Απριλίου, γράφοντας την επόμενη μέρα σε ένα email προς τους συναδέλφους της ότι έφευγε με «βαριά καρδιά».

Στο αποχαιρετιστήριο email της έγραψε ότι είχε μετατεθεί σε άλλη θέση στο Υπουργείο Οικονομικών και ότι η αποχώρησή της δεν ήταν δική της επιλογή.

«Ποτέ δεν θυσίασα τις αξίες ή τον χαρακτήρα μου ή του οργανισμού και πάντα έδινα προτεραιότητα στο Πρόγραμμα Νομισμάτων των ΗΠΑ και στην αξία που κάθε υπάλληλος προσφέρει στην αποστολή. Η ευθύνη σταμάτησε εδώ», έγραψε. Ωστόσο, δεν ξεκαθάρισε τον λόγο της μετάθεσης.