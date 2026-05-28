ΗΠΑ: Η πρεσβεία στο Κίεβο θα παραμείνει ανοικτή παρά τις ρωσικές προειδοποιήσεις

Οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν πως η πρεσβεία τους στο Κίεβο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, παρά τις προειδοποιήσεις της Ρωσίας πως οι διπλωμάτες που παραμένουν στην ουκρανική πρωτεύουσα μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων.

Σε ανακοίνωσή της στο X, η πρεσβεία των ΗΠΑ διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για αλλαγή στη λειτουργία της, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία μεταβολή στις δραστηριότητές μας και οι σχετικές αναφορές είναι ανακριβείς».

Παράλληλα, τόνισε ότι η προστασία των Αμερικανών πολιτών παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο αξιολογεί διαρκώς τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Η αντίδραση της Ουάσινγκτον έρχεται μετά την προειδοποίηση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο κάλεσε ξένους πολίτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Κίεβο, επικαλούμενο αυξημένο κίνδυνο πυραυλικών επιθέσεων.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αποκάλυψε ότι ο Ρώσος ομόλογός του, Σεργκέι Λαβρόφ, τον ενημέρωσε πως το Κίεβο «θα γίνει πολύ επικίνδυνο μέρος».

Όπως ανέφερε, το αμερικανικό διπλωματικό προσωπικό έχει ήδη λάβει σχετικές οδηγίες για τον αυξημένο κίνδυνο ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί εντολή εκκένωσης.

The U.S. Embassy is open. There are no changes to our operations and reports otherwise are false. The State Department has no higher priority than the safety and security of Americans and regularly reviews the security posture of Embassy Kyiv. We reiterate our message that… pic.twitter.com/gdkePakita — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 28, 2026

Από την πλευρά του, ο Σεργκέι Σοϊγκού χαρακτήρισε τη ρωσική προειδοποίηση «εξαιρετικά σοβαρή», εντείνοντας το κλίμα ανησυχίας γύρω από την ασφάλεια στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ίδια στάση και από αρκετές χώρες της ΕΕ

Την ίδια στάση με τις ΗΠΑ διατηρούν και αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις της Μόσχας για αποχώρηση των διπλωματικών αποστολών από το Κίεβο.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το Κίεβο. Παραμένουμε εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρέσβειρα της ΕΕ στην Ουκρανία, Καταρίνα Ματέρνοβα.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε στις Βρυξέλλες τον επιτετραμμένο της Ρωσίας, Κάρεν Μαλαγιάν, ζητώντας από τη Μόσχα να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και να συμμετάσχει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες, με πρώτο βήμα μια πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερους από 80 πυραύλους κατά του Κιέβου. Σ

ύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 87.