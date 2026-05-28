Κόσμος

ΗΠΑ: Η πρεσβεία στο Κίεβο θα παραμείνει ανοικτή παρά τις ρωσικές προειδοποιήσεις

Την ίδια στάση διατηρούν και αρκετές χώρες της ΕΕ, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις της Μόσχας για αποχώρηση των διπλωματικών αποστολών από το Κίεβο
ΗΠΑ και Ουκρανία
REUTERS / Kevin Lamarque / File Photo
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν πως η πρεσβεία τους στο Κίεβο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά, παρά τις προειδοποιήσεις της Ρωσίας πως οι διπλωμάτες που παραμένουν στην ουκρανική πρωτεύουσα μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων.

Σε ανακοίνωσή της στο X, η πρεσβεία των ΗΠΑ διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για αλλαγή στη λειτουργία της, υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία μεταβολή στις δραστηριότητές μας και οι σχετικές αναφορές είναι ανακριβείς».

Παράλληλα, τόνισε ότι η προστασία των Αμερικανών πολιτών παραμένει ύψιστη προτεραιότητα για το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το οποίο αξιολογεί διαρκώς τα μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Η αντίδραση της Ουάσινγκτον έρχεται μετά την προειδοποίηση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο κάλεσε ξένους πολίτες και διπλωμάτες να εγκαταλείψουν άμεσα το Κίεβο, επικαλούμενο αυξημένο κίνδυνο πυραυλικών επιθέσεων.

Την Τρίτη, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αποκάλυψε ότι ο Ρώσος ομόλογός του, Σεργκέι Λαβρόφ, τον ενημέρωσε πως το Κίεβο «θα γίνει πολύ επικίνδυνο μέρος».

Όπως ανέφερε, το αμερικανικό διπλωματικό προσωπικό έχει ήδη λάβει σχετικές οδηγίες για τον αυξημένο κίνδυνο ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί εντολή εκκένωσης.

Από την πλευρά του, ο Σεργκέι Σοϊγκού χαρακτήρισε τη ρωσική προειδοποίηση «εξαιρετικά σοβαρή», εντείνοντας το κλίμα ανησυχίας γύρω από την ασφάλεια στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Ίδια στάση και από αρκετές χώρες της ΕΕ

Την ίδια στάση με τις ΗΠΑ διατηρούν και αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις της Μόσχας για αποχώρηση των διπλωματικών αποστολών από το Κίεβο.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να εγκαταλείψει το Κίεβο. Παραμένουμε εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά η πρέσβειρα της ΕΕ στην Ουκρανία, Καταρίνα Ματέρνοβα.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε στις Βρυξέλλες τον επιτετραμμένο της Ρωσίας, Κάρεν Μαλαγιάν, ζητώντας από τη Μόσχα να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και να συμμετάσχει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες, με πρώτο βήμα μια πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερους από 80 πυραύλους κατά του Κιέβου. Σ

ύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 87.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
159
132
118
83
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οργή στο Σιάτλ: Το superyacht 300 εκατ. δολαρίων του Μαρκ Ζούκερμπεργκ έφτασε στο λιμάνι ενώ η Meta απέλυε 1.400 εργαζόμενους
Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι συνολικές απολύσεις ενδέχεται να ξεπεράσουν τις 15.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως, αριθμός που αντιστοιχεί σε πάνω από το 20% του προσωπικού της εταιρείας
Το superyacht των 300 εκατ. δολαρίων του Μαρκ Ζούκερμπεργκ
Newsit logo
Newsit logo