Κορονοϊός: Ιδού το νοσοκομείο που χτίστηκε σε 8 ημέρες

Το νοσοκομείο Χουοσενσάν (“το βουνό του θεού της φωτιάς” στα κινεζικά) διαθέτει 1.000 κλίνες για ασθενείς με επιβεβαιωμένη μόλυνση από τον ιό και σχεδιάστηκε με στόχο να αποσυμφορήσει τα υπόλοιπα νοσοκομεία της πόλης, όπου παρατηρείται έλλειψη κλινών καθώς ο ιός εξαπλώνεται. Από την επιδημία έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα 361 άνθρωποι και έχουν μολυνθεί περισσότεροι από 17.000 στην Κίνα και τουλάχιστον 171 εκτός Κίνας. Στην επαρχία Χουμπέι, όπου βρίσκεται το επίκεντρο το ιού, η Ουχάν, υπάρχουν περισσότερα από 11.000 κρούσματα, όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση.

Η κατασκευή του Χουοσενσάν αντιγράφηκε από ένα νοσοκομείο που είχε κατασκευαστεί στο Πεκίνο το 2003 για την αντιμετώπιση του SARS, (σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο).

Περισσότεροι από 7.500 εργάτες συμμετείχαν στην κατασκευή του, που ξεκίνησε στις 25 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε το σαββατοκύριακο. Η Κίνα κατασκευάζει ένα δεύτερο νοσοκομείο στην Ουχάν, όπου θα νοσηλεύονται ασθενείς με κοροναϊό και το οποίο θα διαθέτει 1.600 κλίνες. Το Λέισενσχαν ή αλλιώς “το βουνό του θεού του κεραυνού” αναμένεται να παραδοθεί στις 5 Φεβρουαρίου.

