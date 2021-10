Αναστάτωση επικράτησε σε σχολείο στην πολιτεία Γουαϊόμινγκ των ΗΠΑ όταν μια μαθήτρια αρνήθηκε να τηρήσει τα μέτρα για τον κορονοϊό και να φορέσει τη μάσκα της. Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η 16χρονη δεν ακολουθούσε τις συστάσεις και έτσι οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να κλείσουν όλο το σχολείο και να αναλάβουν το ζήτημα οι Αρχές.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το RT, σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη (7/10) στο Laramie High School και η 16χρονη είχε λάβει συστάσεις άλλες δύο φορές για να τηρεί τα μέτρα για τον κορονοϊό και να φορά την μάσκα της. Το πρωί της περασμένης Πέμπτης αποφάσισε όμως να επαναστατήσει και πάλι…

Έφτασε στην πόρτα του σχολείου και ενημερώθηκε από τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στην είσοδο ότι δεν μπορεί να μπει μέσα αν δεν φορέσει την μάσκα της. Η 16χρονη επέμενε ότι δεν θα τη φορέσει και αρνήθηκε να φύγει από το σχολείο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Αρχές να θέσουν σε lockdown όλο το σχολείο μέχρι να συλλάβουν την απείθαρχη μαθήτρια και να της επιβάλλουν πρόστιμο.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει στιγμιότυπα από το περιστατικό και έχει διχάσει τους χρήστες του διαδικτύου. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έπρεπε να επέμβουν οι Αρχές, ενώ κάποιοι άλλοι καταδικάζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκαν στην 16χρονη μαθήτρια.

Meet Grace. She's a 16 year old girl who's showing more courage than most men right now. She's refusing to comply with the mask mandate her Wyoming school board is trying to force. She was fined and arrested. Here's her arrest. She's a hero.



Support her: https://t.co/reUHkcHjHx pic.twitter.com/fs0Xr5mz03