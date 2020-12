Κορονοϊός: Ξεκίνησαν για Βρετανία τα πρώτα φορτηγά μεταφέροντας το εμβόλιο της Pfizer

Η αντίστροφη μέτρηση για την παραλαβή από τη Βρετανία των πρώτων εμβολίων των Pfizer/BioNTech κατά του κορονοϊού ξεκίνησε.

Τα πρώτα φορτηγά βρίσκονται καθ’οδόν για την Βρετανία έχοντας παραλάβει τις πρώτες παρτίδες του εμβολίου, μετά την έγκριση για τη χρήση του που έδωσε η αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά πρόκειται για χιλιάδες δόσεις του εμβολίου οι οποίες έχουν πάρει το δρόμο για τη Βρετανία μετά το «πράσινο φως» που άναψε η Ρυθμιστική Υπηρεσία Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας (MHRA), καθιστώντας το Ηνωμένο Βασίλειο την πρώτη χώρα στον δυτικό κόσμο που έχει εγκρίνει την κλινική χρήση του φαρμάκου.

Η Βρετανία έχει παραγγείλει συνολικά 40 εκατομμύρια δόσεις, με τα 10 εκατομμύρια να φτάνουν στη χώρα μέχρι το τέλος του 2020 και τα υπόλοιπα μέσα στο επόμενο έτος. Μάλιστα σχεδόν 800.000 δόσεις του εμβολίου της Pfizer – που απαιτεί δύο δόσεις με διαφορά 21 ημερών – θα διατεθούν «από την επόμενη εβδομάδα».

Lorries packed with thousands of doses of coronavirus vaccine have been seen leaving Pfizer’s Belgian factory for the UK. Follow the latest: https://t.co/wJs4elMxs0 pic.twitter.com/8DEHUHYiik

Στη Βρετανία είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι τονίζοντας ότι έφτασε η αρχή του τέλους για την πανδημία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ.

“Φανταστικό” χαρακτήρισε ο Βρετανός πρωθυπουργός το γεγονός ότι η Βρετανία ενέκρινε σήμερα το εμβόλιο της Pfizer/ BioNTech κατά του κορονοϊού, ενώ πρόσθεσε ότι το εμβόλιο θα είναι διαθέσιμο σε όλη τη χώρα από την επόμενη εβδομάδα.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Τζόνσον επεσήμανε ότι “η προστασία από τα εμβόλια τελικά θα μας επιτρέψει να πάρουμε πίσω τις ζωές μας και να θέσουμε ξανά σε κίνηση την οικονομία”.

It’s the protection of vaccines that will ultimately allow us to reclaim our lives and get the economy moving again. (2/2)