Την παράταση της υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός «βλέπουν» στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Εκτιμούν μάλιστα ότι η πανδημία «θα συνεχιστεί ένα χρόνο περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε» να διαρκέσει – δηλαδή θα παραταθεί ως το τέλος του 2022 (!) – και αυτό γιατί οι φτωχές χώρες δεν λαμβάνουν τα εμβόλια που έχουν ανάγκη.

Σήμερα λιγότερο από το 5% του πληθυσμού της Αφρικής έχει ανοσοποιηθεί κατά του κορονοϊού, έναντι του 40% στις περισσότερες άλλες ηπείρους. Επίσης, η μεγάλη πλειονότητα των εμβολίων κατά της Covid-19 – σύμφωνα με στοιχεία της ΜΚΟ People’s Vaccine – έχει δοθεί σε χώρες με υψηλά ή άνω του μέσου εισοδήματα, ενώ στην Αφρική έχει χορηγηθεί μόλις το 2,6% των δόσεων που έχουν γίνει παγκοσμίως.

Αυτή λοιπόν η ανισομετρία στην ανοσοποίηση, όπως αναφέρει ο ΠΟΥ, ενδεχομένως να επηρεάσει την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού.

Αυτό εξήγησε σε πρόσφατες δηλώσεις του και ο δρ Μπρους Έιλγουορντ, αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), σημειώνοντας ότι η πανδημία του κορονοϊού θα μπορούσε «εύκολα να παραταθεί ως αργά το 2022».

Κάλεσε μάλιστα τις πλούσιες χώρες να προσφέρουν τη σειρά τους στις φτωχές ώστε οι φαρμακευτικές εταιρείες να δώσουν προτεραιότητα στις χαμηλότερου εισοδήματος χώρες. Ο δρ Μπρους Έιλγουορντ επισήμανε ότι οι πλούσιες χώρες πρέπει να ελέγξουν και πού βρίσκονται σε ό,τι αφορά τις δωρεές τους σε εμβόλια βάσει των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει.

«Μπορώ να σας πω ότι δεν βρισκόμαστε σε καλό δρόμο», τόνισε. «Πρέπει πραγματικά να εντείνουμε τους ρυθμούς, διαφορετικά ξέρετε τι θα συμβεί; Αυτή η πανδημία θα συνεχιστεί ένα χρόνο περισσότερο από όσο θα έπρεπε», υπογράμμισε ο αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

WHO warns pandemic will drag on into 2022 https://t.co/CybVlgUwPt