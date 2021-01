Κορονοϊός: Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανοίγει τα σύνορα, ο Μπάιντεν τον διαψεύδει

«Σκοτωμός» ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν μόλις λίγες ώρες πριν ο πρώτος τα μαζέψει από τον Λευκό Οίκο και ο δεύτερος μπει στο Οβάλ Γραφείο. Αιτία; Η (ξαφνική) επιθυμία του απερχόμενου προέδρου να ανοίξει τα σύνορα για όσους είχαν κλείσει λόγω κορονοϊού.

Μόλις δυο 24ωρα πριν την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, ο Ντόναλντ Τραμπ βρήκε άλλη μια αφορμή να τα κάνει όλα… μπάχαλο. Ανακοίνωσε ότι στις 26 Ιανουαρίου θα ανοίξουν τα σύνορα των ΗΠΑ για τους υπηκόους των κρατών που ανήκουν στον χώρο Σένγκεν, τους Βρετανούς, τους Ιρλανδούς και τους Βραζιλιάνους την 26η Ιανουαρίου.

Αυτό βέβαια δεν το… ήξερε η πλευρά του ανθρώπου που από τις 20 Ιανουαρίου θα είναι πρόεδρος των ΗΠΑ. Και από πλευράς Τζο Μπάιντεν, η Τζεν Ψάκι έσπευσε να διαμηνύσει ότι τα σύνορα των ΗΠΑ δεν ανοίγουν από 26 Ιανουαρίου. Αντίθετα, στόχος της νέας κυβέρνησης δεν είναι να χαλαρώσει τα μέτρα κατά του κορονοϊού αλλά να τα εντείνει!

«Δεν είναι ώρα να αρθούν οι περιορισμοί στα διεθνή ταξίδια», τόνισε μέσω twitter η Τζεν Ψάκι, η οποία θα γίνει αύριο (20.01.2021) η εκπρόσωπος του νέου προέδρου Μπάιντεν.

Το tweet της Ψάκι έγινε μόλις μερικά λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση ανακοίνωσης Τύπου του Λευκού Οίκου για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία συνοδευόταν από τη αναγγελία πως από την ίδια ημέρα θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση οι ταξιδιώτες να παρουσιάζουν αρνητικό τεστ PCR για τον νέο κορονοϊό ώστε να τους επιτρέπεται να επιβιβάζονται στις πτήσεις.

Για να επιβραδυνθεί η εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ο Ντόναλντ Τραμπ έκλεισε τα σύνορα των ΗΠΑ στους ταξιδιώτες από τα 26 κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν στις 11 Μαρτίου 2020 και στη συνέχεια, τρεις μέρες μετά, στους υπηκόους της Βρετανίας και της Ιρλανδίας και από τις 24 Μαΐου στους υπηκόους της Βραζιλίας.

«Βάσει των συστάσεων της ομάδας ιατρών που μας συμβουλεύει, η κυβέρνηση (σ.σ. του Τζο Μπάιντεν που θα αναλάβει καθήκοντα από αύριο) δεν έχει πρόθεση να άρει τους περιορισμούς την 26η Ιανουαρίου», τόνισε Ψάκι. «Στην πραγματικότητα, σκοπεύουμε να κάνουμε αυστηρότερα τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας που εφαρμόζονται στα διεθνή ταξίδια, για να αποτρέψουμε ακόμη περισσότερο την εξάπλωση της COVID-19».

