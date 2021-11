Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν χθες, Σάββατο (21.11.2021) στην Ολλανδία και τουλάχιστον 40 πολίτες συνελήφθησαν σε τρεις επαρχίες της χώρας, καθώς ξέσπασαν βίαια επεισόδια σε διαμαρτυρίες κατά των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού συνεχίστηκαν για δεύτερη νύχτα.

Οι αρχές στην Ολλανδία χρησιμοποίησαν αντλίες με νερό υπό πίεση, εκπαιδευμένους σκύλους και την έφιππη αστυνομία για να σταματήσουν τους ταραξίες που έβαζαν φωτιές κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης εναντίων των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού ενώ πετούσαν και πυροτεχνήματα στα χειρότερα επεισόδια που έχουν σημειωθεί στη χώρα από τον Ιανουάριο που ένα ολικό lockdown οδήγησε σε εκτεταμένη αναταραχή και σε περισσότερες από 500 συλλήψεις.

Τα πρόσφατα επεισόδια άρχισαν την Παρασκευή το βράδυ στο Ρότερνταμ, όπου η αστυνομία άνοιξε πυρ για να διαλύσει ένα πλήθος εκατοντάδων ανθρώπων κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας, για την οποία ο δήμαρχος της πόλης είπε ότι μετατράπηκε σε «ένα όργιο βίας».

⚠️🇳🇱 Scenes of chaos last night in #Rotterdam. A huge protest against the government's health/vaccine pass project and sanatary restrictions escalates in the city center. #Netherlands #COVID19 pic.twitter.com/hOfZoa7vHK